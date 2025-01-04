Iğdır'da Kuşların Sığınağı: Karasu Sulak Alanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Iğdır'da Kuşların Sığınağı: Karasu Sulak Alanı

Kışın 30 kuş türüne ev sahipliği yapan Karasu Sulak Alanı, kuş gözlemi için önemli bir bölge.

04.01.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da Ağrı Dağı eteğindeki ılıman iklime sahip Karasu Sulak Alanı, kışın da kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen buzul sularıyla beslenen Karasu Sulak Alanı, yılın her dönemi çok sayıda kuş türüne yuva oluyor.

Doğu Anadolu'da çetin kış koşulları yaşanırken ılıman iklime sahip bu sulak alanda bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, 30 kuş türü tespit edildi.

Her mevsim kuş türlerine yuva olan bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalarda, 202 tür tespit edilip kayıt altına alındı.

"Bölge, önemli bir kuş alanı"

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Emrah Çelik, AA muhabirine, Iğdır'da 340'tan fazla türün yaşadığını ve ev sahipliği anlamında bu sulak alanların da son derece önemli olduğunu söyledi.

Sulak alanın kuşlar için önemine değinen Çelik, "Burası Important Bird Area, yani önemli kuş alanı. Burada çalışmalarımız sonucu bugüne kadar güncel olarak 202 kuş türünün yaşadığını tespit ettik." dedi.

Şu an bölgede sadece yerel türlerin olduğuna dikkat çeken Çelik, " Doğu Anadolu Bölgesi'nin çetin kış şartlarına rağmen buranın iklimi daha ılıman. Dolayısıyla buradaki sulak alanlar birçok yerel tür için önemli beslenme alanları sunuyor ve burada rahatlıkla beslenebiliyorlar." diye konuştu.

Çelik, kuşların bu alanda her zaman su ve yiyecek bulabildiğine işaret ederek, "Karasu Sulak Alanı önemli bir alan çünkü her daim su olması kuşlar açısından önemli bir besin kaynağı sağlıyor. Burada yılın her döneminde kuş gözlemi yapmak mümkün. Eğer çalışmalar devam ederse burası önemli bir ornito turizm alanı olarak kazandırılabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ağrı Dağı, Güncel, Karasu, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Kuşların Sığınağı: Karasu Sulak Alanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:54 Orhan Gencebay’dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri Orhan Gencebay'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri
12:01 Ferdi Tayfur’a veda günü Hayranları AKM’ye akın etti Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
15:07 Ünlü astrolog Fenerbahçe’nin şampiyon olacağı yılı açıkladı Ünlü astrolog Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı
14:51 Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu
14:45 İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu
14:44 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti Nevzat Bahtiyar'ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti
14:43 Arda Güler piyasa değerini 3’e katladı Arda Güler piyasa değerini 3'e katladı
14:41 Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
14:37 Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı
14:31 Özel okul fiyatları arşa çıkacak Özel okul fiyatları arşa çıkacak
14:30 Dünya devi Osimhen’i Galatasaray’dan koparacak formülü buldu Dünya devi Osimhen'i Galatasaray'dan koparacak formülü buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 13:14:58. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da Kuşların Sığınağı: Karasu Sulak Alanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.