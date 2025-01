Iğdır'da Kuşların Sığınağı: Karasu Sulak Alanı

Güncel

Iğdır'da Ağrı Dağı eteğindeki ılıman iklime sahip Karasu Sulak Alanı, kışın da kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen buzul sularıyla beslenen Karasu Sulak Alanı, yılın her dönemi çok sayıda kuş türüne yuva oluyor.

Doğu Anadolu'da çetin kış koşulları yaşanırken ılıman iklime sahip bu sulak alanda bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, 30 kuş türü tespit edildi.

Her mevsim kuş türlerine yuva olan bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalarda, 202 tür tespit edilip kayıt altına alındı.

"Bölge, önemli bir kuş alanı"

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Emrah Çelik, AA muhabirine, Iğdır'da 340'tan fazla türün yaşadığını ve ev sahipliği anlamında bu sulak alanların da son derece önemli olduğunu söyledi.

Sulak alanın kuşlar için önemine değinen Çelik, "Burası Important Bird Area, yani önemli kuş alanı. Burada çalışmalarımız sonucu bugüne kadar güncel olarak 202 kuş türünün yaşadığını tespit ettik." dedi.

Şu an bölgede sadece yerel türlerin olduğuna dikkat çeken Çelik, " Doğu Anadolu Bölgesi'nin çetin kış şartlarına rağmen buranın iklimi daha ılıman. Dolayısıyla buradaki sulak alanlar birçok yerel tür için önemli beslenme alanları sunuyor ve burada rahatlıkla beslenebiliyorlar." diye konuştu.

Çelik, kuşların bu alanda her zaman su ve yiyecek bulabildiğine işaret ederek, "Karasu Sulak Alanı önemli bir alan çünkü her daim su olması kuşlar açısından önemli bir besin kaynağı sağlıyor. Burada yılın her döneminde kuş gözlemi yapmak mümkün. Eğer çalışmalar devam ederse burası önemli bir ornito turizm alanı olarak kazandırılabilir." ifadelerini kullandı.