Iğdır'da KYK Yurdunda Vefa Günleri ve Kırkambar Edebiyat Söyleşisi Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Iğdır'da KYK Yurdunda Vefa Günleri ve Kırkambar Edebiyat Söyleşisi Programı Gerçekleştirildi

Iğdır\'da KYK Yurdunda Vefa Günleri ve Kırkambar Edebiyat Söyleşisi Programı Gerçekleştirildi

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrencilere yönelik 'Vefa Günleri ve Kırkambar Edebiyat Söyleşisi' programı düzenlendi. Programda konuşan İl Müdürü Yusuf Çebi, kültürlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine vurgu yaparak, Türk kültürünün zenginliğine sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Programda ayrıca öğrencilere Türk edebiyatı ve Türk halk müziği hakkında sunumlar yapıldı ve bağlama sanatçısı Serhat Akkuş konser verdi.

01.03.2024 16:06  Güncelleme: 16:09
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Iğdır'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kredi yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrencilere yönelik "Vefa Günleri ve Kırkambar Edebiyat Söyleşisi" programı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Eğitim Sosyal Kültürel ve Faaliyetler Biriminin Aybüke Öğretmen Yurt Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği programda, kültürlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasının uzun ve önemli bir süreç olduğunu söyledi.

Çebi, "Kültürümüzü samimiyetle, sabırla, saygıyla karşılıyoruz. Hiçbir zaman kültürsüz yaşamıyoruz. Oturmamızdan, yürümemizden, halk oyunlarımızdan, ozanlarımızdan, yazarlarımızdan bunca zenginliğimizin altında yatan gerçekten bu bize kuşaktan kuşağa aktarılan kültürlerimizdir. Türk kültürü dünya tarihinde en eski ve gelişmiş bir kültürdür. Bu nedenle buna sahip çıkacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu, Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ sunumları ile öğrencileri bilgilendirdi.

Bağlama sanatçısı Serhat Akkuş da Türk Halk Müziği konseri verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da KYK Yurdunda Vefa Günleri ve Kırkambar Edebiyat Söyleşisi Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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