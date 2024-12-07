Iğdır'da Lisanslı Depo Çiftçilerin Yüzünü Güldürüyor - Son Dakika
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Iğdır'da Lisanslı Depo Çiftçilerin Yüzünü Güldürüyor

Iğdır\'da Lisanslı Depo Çiftçilerin Yüzünü Güldürüyor

Iğdır'da açılan lisanslı depo, çiftçilerin hububat ürünlerini değerinde satmasını sağlıyor.

07.12.2024 12:16
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Iğdır'da hububat üretimi yapan çiftçilerin depolama ve piyasaya sürme sorunu, yapılan lisanslı depoculukla çözüldü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 9 Ekim'de açılışını yaptığı lisanslı depo, çiftçilerden ürün almaya başladı.

Bereketli topraklarıyla birçok sebze ve meyve türünün yetiştirildiği Iğdır'da üretilen ürünler arasında hububat da önemli noktada yer alıyor.

Yaklaşık 50 bin ton kapasitesiyle Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde kurulan silolar, açılıştan bugüne kadar 3 bin ton arpa, buğday ve mısır aldı.

Bölgenin çiftçilerine ürünlerini piyasaya daha kolay sunma olanağı tanıyan lisanslı depoculuk, Iğdır'ın yanı sıra Erzurum, Kars ve Ağrı'dan gelen çiftçiler tarafından da tercih ediliyor.

Kurulan lisanslı depoculuk sistemi sayesinde çiftçiler ürünlerini düşük fiyatlarla tüccarlara satmak yerine değeri fiyatına satabiliyor.

Ayrıca, depoculuk sisteminin Ziraat Bankası aracılığıyla faizsiz kredi kullanma fırsatı sunması sayesinde çiftçiler, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için zararına satış yapmak zorunda kalmıyor ve ekonomik olarak da rahat bir nefes alıyor.

Koordinatör Eray Coşar, AA muhabirine, lisanslı depoculuk sayesinde hububat ürünlerini depolama imkanı bulan bölgedeki çiftçilerin yüzünün güldüğünü söyledi.

Coşar, 50 bin ton depolama kapasitesi olan tesise doğu illerinden çiftçilerin geldiğini belirterek," Bölgede Iğdır başta olmak üzere Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum illerinden buraya depolama için ürün gelmektedir. Bundan sonra üreticimizin, çiftçimizin ürünü elinde kalmayacak ve bu sayede layık olduğu fiyata satmayı başaracak." dedi.

Depo işleyişiyle ilgili bilgi veren Coşar, şunları kaydetti:

"Burada bölgemiz için önemli ürünlerden buğday, arpa ve mısır ürünlerini depoluyoruz. Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün kurmuş olduğu bu lisanslı depoculuk çiftçimizin ürününü değerinde, ciddi anlamda pazara sokabilmesini ve ürettiği ürünün ekonomik olarak karşılığını alabilmesini sağlamak için önemli bir kuruluştur."

Çiftçi ve üretici memnun

Erzurum'dan arpa getiren çiftçilerden Tekin İnanır ise deponun işlerini kolaylaştırdığını belirtti.

Lisanslı depoculuğun önemine vurgu yapan Tekin, " Hınıs'tan Iğdır'da yeni kurulan silo depolarına arpa getirdik. Buranın açılması hem çiftçiler için hem de nakliyeciler için önemli bir yer oldu, hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Taner Akpolat da depo sayesinde her şeyin çok değiştiğini anlattı.

Artık ürünlerin değerinde satılacağına dikkati çeken Akpolat, "Eskiden köylerde 'kuyulama' yöntemiyle ürünümüzü toprağın altında saklıyorduk, pek sağlıklı olmuyordu. Şimdi burası kurulduktan sonra artık ürünümüzü hem güvenli bir şekilde burada muhafaza edebiliyoruz, hem de değerinde satabiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Lisanslı Depo Çiftçilerin Yüzünü Güldürüyor - Son Dakika

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