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Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı, kış mevsiminde de kuş türlerine ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı, kış mevsiminde de kuş türlerine ev sahipliği yapıyor

Ağrı Dağı'nın buzul sularıyla oluşan Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı, kış mevsiminde de göçmen ve yerel kuş türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen sularla oluşan bu sulak alan, Rusya, Ermenistan ve İran'dan gelen kuşların uğrak noktası konumunda bulunuyor. Iğdır'ın mikroklima iklimi sayesinde kuşlar burada besin zorluğu yaşamadan yaşam alanı bulabiliyor. Kış mevsiminde nadir görülen kılıçgaga ve kızkuşu gibi türler de bu alanda kaydedildi.

Iğdır\'daki Karasu Sulak Alanı, kış mevsiminde de kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
05.01.2024 - 11:05,
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Ağrı Dağı'nın buzul sularıyla oluşan Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı, kış mevsiminde de kuş türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Türkiye'nin kuş çeşitliliği bakımından en zengin illerinden biri olan Iğdır'da, her mevsim kuş hareketliliği yaşanıyor.

Kuş bilimcilerce Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzulların erimesiyle oluşan Karasu Sulak Alanı'nda kış mevsiminin yaşandığı bugünlerde yapılan çalışmalarda, göçmen ve yerel kuşlardan oluşan 30 tür tespit edildi.

Genellikle su kuşlarının bulunduğu alanda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tehlike altında olan türler arasına alınan kızkuşu (Vanellus vanellus) ve nadir görülebilen kılıçgaga da (Recurvirostra avosetta) kayıt altına alındı.

Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Öğretim Görevlisi Mete Türkoğlu, AA muhabirine, Karasu'nun, Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen sularla oluşan bir havza olduğunu söyledi.

" Rusya, Ermenistan, İran'dan gelen kuşların uğrak noktası"

Kış mevsimi olmasına rağmen 30 kuş türünü tespit ettiklerini ifade eden Türkoğlu, "Ağrı Dağı'nın yükseklerinden eriyen buzul suları alana gelerek buradaki biyoçeşitliliğe yönelik yaşam alanı oluşturuyor. Burası ilkbahar, kış ve sonbahar döneminde Rusya, Ermenistan, İran'dan gelen kuşların uğrak noktası konumundadır." diye konuştu.

Türkoğlu, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan kış mevsiminin, Iğdır'da çok hissedilmemesi nedeniyle kuşların bu sulak alanları tercih ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Alandaki bu zenginliğin sebebi Iğdır'ın mikroklima iklime sahip olması. Buzlanmanın olmaması nedeniyle çevre ülkelerde besin zorluğu çeken kuşlar burayı tercih etmektedir. Kış mevsiminde burada zor görülebilen kılıçgaga, saz horozu gibi çeşitli türleri görmek mümkündür. Kuş bilimciler, doğa meraklıları kesinlikle buraya gelmelidir. Burada sürekli değişen bir tür çeşitliliği var."

Kaynak: AA
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