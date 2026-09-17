Iğdır merkezli 7 ilde kaçakçılık operasyonunda 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Iğdır merkezli 7 ilde kaçakçılık operasyonunda 12 şüpheliden 6'sı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır merkezli olarak İstanbul, Ağrı, Antalya, İzmir, Adana ve Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Iğdır merkezli 7 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve örgüt kurma suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Iğdır merkezli olmak üzere İstanbul, Ağrı, Antalya, İzmir, Adana ve Elazığ'da operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?