İğneada\'da Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

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Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı.

Törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Turan, yaptığı konuşmada, sağlık alanında yapılan yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Bu tür yatırımlar ile daha kaliteli hizmet verildiğini ifade eden Turan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sarıçam ise Türkiye'nin artık sağlık alanında dünyada örnek alınan bir ülke konumuna geldiğini kaydetti.

Cerit de, aile sağlığı merkezi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.