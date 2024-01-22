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İHH, 2023 yılında birçok ülkede inşa ettiği kalıcı eserleri hizmete açtı - Son Dakika
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İHH, 2023 yılında birçok ülkede inşa ettiği kalıcı eserleri hizmete açtı

İHH İnsani Yardım Vakfı, farklı coğrafyalarda insani yardım çalışmalarını sürdürerek, inşa ettiği kalıcı eserlerle savaş mağdurlarına ve ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Vakıf, geçen yıl birçok ülkede 33 kalıcı eseri hizmete açtı ve inşa çalışmalarına devam ediyor.

İHH, 2023 yılında birçok ülkede inşa ettiği kalıcı eserleri hizmete açtı
22.01.2024 - 11:14,
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında birçok ülkede inşa ettiği kalıcı eserleri hizmete açtı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, farklı coğrafyalarda insani yardım çalışmalarını sürdüren İHH, inşa ettiği kalıcı eserlerle de savaş mağdurlarına ve ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

İHH, bu kapsamda geçen yıl 6'sında Kur'an okulu da bulunan 24 cami, 2 Kur'an kursu, 1 okul, 3 sağlık merkezi, 1 yetimhane, 1 kültür merkezi ve 1 mesleki eğitim merkezi ek binası olmak üzere 33 kalıcı eserin inşasını tamamladı.

Söz konusu eserler Afganistan, Bangladeş, Burkina Faso, Filistin, Gürcistan, Mali, Moro, Nijer, Pakistan, Sudan, Suriye ve Uganda'da hizmete açıldı.

Geçen yıl inşasına başlanan 13 cami ve 1 Kur'an okulu, 8 okul, 2 sağlık merkezi, 1 yemekhane, 2 yetim eğitim merkezi ve 1 yetimhanenin ise inşa çalışmaları sürüyor.

Vakıf, ayrıca Suriye, Afganistan, Moro ve Pakistan'da savaş mağdurları ile ihtiyaç sahiplerinin barınması için 488 ev yaptı.

İHH, yıl boyunca 4'ü cami, 18'i ev ve 1'i yetimhane olmak üzere 23 yapıyı da onardı.

Kaynak: AA
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Afganistan, Pakistan, Vakıf, İHH, Suriye, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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