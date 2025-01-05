İHH, 2024\'te Sudan\'a 161 Konteyner İnsani Yardım Ulaştırdı

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İHH İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılı içerisinde Sudan'a 161 konteyner insani yardım malzemesi ulaştırdığını duyurdu. 2 milyon 304 bin 891 kişinin faydalanacağı yardım malzemelerinin dağıtımına devam ediliyor.

İHH, savaşın başladığı 15 Nisan 2023 yılından bu yana Sudan'a, 204 konteynerlik yardım malzemesi yolladı. Bu yardım malzemelerinden 161 konteyneri 2024 yılında ulaştırıldı. Bu konteynerlerden 150'si Eylül ayından yola çıkan İyilik Gemisiyle gönderilirken, 7 konteyner AFAD organizasyonuyla gönderildi. Bunların yanı sıra 4 konteyner ekmeklik buğday tohumu gönderildi. 2 milyon 304 bin 891 kişinin faydalanacağı yardım malzemelerinin dağıtımı ise devam ediyor. Yardımlar arasında gıda, giyim, barınma, temizlik malzemeleri ve tarım ürünleri yer alıyor.

2024 YILINDA SUDAN'A ULAŞTIRILAN YARDIM MALZEMELERİ

Gönderilen insani yardım malzemeleri şu şekilde belirtildi:

"Bin 435 kişiye nakdi yardım, 49 bin 246 adet gıda yardımı, 80 bin 640 kilogram et dağıtımı, 243 bin 76 adet kıyafet dağıtımı, 33 bin 696 adet battaniye, 77 bin 538 paket hijyen pedi, 155 bin 600 kilogram un, 144 bin 846 litre sıvı yağ, 11 bin 83 adet çocuk ve yetişkin bezi, 91 bin 292 adet terlik, 82 bin 656 paket bulaşık deterjanı, 261 bin 976 paket makarna, 23 bin 476 adet konserve salça, 2 bin 450 kilogram nohut, 19 bin 896 adet ayakkabı, 38 bin 920 adet çamaşır deterjanı, 17 bin 71 adet halı, 17 bin 455 koli bisküvi, 23 bin 880 kilogram kuru fasulye, 22 bin 380 kilogram bulgur, 22 bin 32 konserve ton balığı, 825 kilogram yeşil mercimek, 4 bin 992 adet reçel, 125 adet hasta örtüsü, 707 adet yastık, 24 adet yorgan, 3 bin 808 adet mat, 73 bin 668 adet hazır çorba, 50 bin 840 kilogram kırmızı mercimek, 64 bin kilogram pirinç, bin 8 adet rulo yatak, 12 bin 960 adet şampuan, 843 adet sünger yatak, 5 bin 299 paket helva, 3 bin 400 adet branda, 3 bin 245 adet çadır, 153 bin 926 paket tel şehriye, 124 bin 295 adet mutfak malzemesi, 96 bin kilogram ekmeklik buğday tohumu şeklinde olurken bölgede 444 bin 624 adet sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi."

DESTEK OLMAK İÇİN

Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine İHH aracılığıyla destek olmak için, SUDAN yazıp SMS göndererek 30 TL veya 130 TL bağışta bulunulabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da banka hesap numaralarına, açıklama kısmına SUDAN yazarak istedikleri tutarda yardım edebiliyor.