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İHH Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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İHH Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi ve farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Tekin, fotoğrafların anlamlı ve güzel olduğunu belirtti.

İHH Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, 2023\'e damga vuran fotoğraflara oy verdi
22.01.2024 - 16:23,
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Tekin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "Haber"de Mirwais Amir'in "Yıkılan hayatlar", "Spor"da Sergei Gapon'un "Sahada isyan" fotoğrafını seçen Tekin, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Termal kurtarma", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'ın "Tarifsiz" adlı karesine oy verdi.

Tekin, fotoğrafların birbirinden anlamlı ve güzel olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İHH Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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