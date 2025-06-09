İHH, Burundi'de 33 Bin İhtiyaç Sahibine Kurban Eti Dağıttı - Son Dakika
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İHH, Burundi'de 33 Bin İhtiyaç Sahibine Kurban Eti Dağıttı

İHH, Burundi\'de 33 Bin İhtiyaç Sahibine Kurban Eti Dağıttı
09.06.2025 11:42
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İHH, Burundi'de 200 büyükbaş kesip 33 bin kişiye kurban eti ulaştırdı; insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Burundi'de 200 büyükbaş keserek 33 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Kavumu Mülteci Kampı'nda 2025 kurban faaliyetleri hakkında bilgiler veren İHH Doğu ve Güney Afrika Birimi Bölge Sorumlusu Yasin Demir, derneğin Türkiye ile birlikte 60 ülkede çalışma yaptığını, bu ülkeler arasında Burundi'nin de olduğunu söyledi.

Demir, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki iç savaş nedeniyle ülkeden ayrılıp Burundi'ye sığınan 4 binden fazla Müslüman'ın, Kavumu Mülteci Kampı'nda çok zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalıştıklarını, burada insanların yaşadıkları zorlukların bir nebze giderilmesine katkıda bulunmak için kurban kestiklerini dile getirdi.

Burundi'de daha önce satın almış oldukları büyükbaş kurbanlıkların, veteriner eşliğinde son denetimlerini gerçekleştirdikten sonra ihtiyaç sahiplerinin olduğu bölgede kesim yapıldığını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Bu yıl Burundi'de ülkenin doğusundaki Buhiga ile kuzeyindeki Kavumu Mülteci Kampı'nda, batısındaki Bujumbura ile güneyinde yer alan Nyanza-Lac olmak üzere birçok farklı yerinde 1400 hisseden oluşan 200 büyükbaş kurban kestik. Bu kurban etlerini ihtiyaç sahibi 33 bin kişiye bazı yerlerde toplu bir şekilde, bazı yerlerde ise evlerine kadar götürerek dağıttık. Böylelikle kurban vekaletlerini buralardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık."

Demir, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Burundi'de kurban haricinde de birçok insani yardım çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Ramazan aylarında gıda paketi dağıtımı ve iftar veriyoruz. Bölgede adak ve akika kurbanlarını kesiyoruz. Bölge insanının hayatlarının idamesi, düzenli gelir elde edebilmeleri için dikiş nakış makinesi ve bunların ekipmanı ile beraber süt keçisi dağıtımı da yapıyoruz. Bunlar gibi birçok projemiz devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH, Burundi'de 33 Bin İhtiyaç Sahibine Kurban Eti Dağıttı - Son Dakika

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