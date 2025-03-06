İHH'dan Belediye Başkanı Kasap'a Ziyaret

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İHH Beypazarı Temsilciliği, Belediye Başkanı Özer Kasap'ı ziyaret etti.

Ziyarette İHH Beypazarı Temsilcisi Osman Karlıdağ, İHH'nın Filistin ve Gazze ile dünyanın birçok ülkesinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kasap, İHH'nın Filistin ve Gazze'de yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu, çok sayıda insana yemek imkanı sağladığını söyledi.

Belediye Başkanı Kasap, "Hayırlı işler yapan, yardımlarını esirgemeyen İHH'ya desteğimiz tam olacak." dedi.