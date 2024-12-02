İHH'dan Halep'e Büyük Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İHH'dan Halep'e Büyük Yardım

İHH, Halep'te 36 bin ekmek dağıttı, yardımları genişletmeye ve sıcak yemek dağıtımına başladı.

02.12.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Halep kentinde halka 36 bin ekmek dağıtırken yardımlarını genişletme kararı aldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne giren Halep'te şehir merkezinde yaşayan sivillere yardım çalışmaları devam ediyor.

İHH, ihtiyaç tespit çalışmalarının ardından Halep halkına ilk etapta 36 bin ekmek dağıttı.

Çalışmalar kapsamında, Batı Halep ve İdlib kırsalından Türkiye sınırına göç eden sivillere de insani yardım ulaştırıldı.

Yardım çalışmaları kapsamında 120 gıda kolisi ile 300 acil yardım paketi dağıtılırken 70 aile için de çadır kuruldu.

"İyilik Soğuk Geçirmez" sloganıyla savaş ve kriz bölgelerine yönelik kış yardımlarına da başlayan vakıf, Suriye'de binlerce aileye destek ulaştırmayı hedefliyor.

"Sıcak yemek dağıtımlarına da başladık"

İHH'nin Suriye Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Işık, bölgedeki faaliyetlere devam ettiklerini belirtti.

Işık, "Halep şehir merkezinde ilk etapta 36 bin adet ekmek dağıttık. Bu sayıyı kısa süre içerisinde 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca sıcak yemek dağıtımlarına da başladık." ifadelerini kullandı.

Yardımların kapsamını genişletmeyi planladıklarına dikkati çeken Işık, Halep'te halkın hizmet vermek üzere bir aşevi ve fırın kurmayı planladıklarını vurguladı.

Işık, kırsal kesimlerdeki ailelere de destek vereceklerini kaydederek, Halep'te gıda kolisi, hijyen paketi ve battaniye gibi temel ihtiyaç malzemelerinin de kısa süre içerisinde dağıtılmasının hedeflendiğini aktardı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güncel, Suriye, Vakıf, Ekmek, Yaşam, Dünya, İHH, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH'dan Halep'e Büyük Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
14:49 Türkiye’nin en zengin 2 kadını Türkiye'nin en zengin 2 kadını
14:02 Esad’la görüşen İran Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
22:42 Berke Özer’den tarihi performans Berke Özer'den tarihi performans
21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
21:32 Okan Buruk’tan hakem Oğuzhan Çakır’a sahanın ortasında olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler
21:25 Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM’ler Güncelleniyor Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor
21:06 Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı
20:51 Inter maçında korku dolu anlar: Futbolcu aniden yere yığıldı, maç ertelendi Inter maçında korku dolu anlar: Futbolcu aniden yere yığıldı, maç ertelendi
20:32 İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan’dan ’heykel’ çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan'dan 'heykel' çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir
20:21 Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda
20:11 Tek Başına Üç Çocuğuna Bakan Baba Sosyal Medyada İlgi Gördü Tek Başına Üç Çocuğuna Bakan Baba Sosyal Medyada İlgi Gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 16:01:55. #1.12#
SON DAKİKA: İHH'dan Halep'e Büyük Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.