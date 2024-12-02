İHH'dan Halep'e Büyük Yardım

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İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Halep kentinde halka 36 bin ekmek dağıtırken yardımlarını genişletme kararı aldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne giren Halep'te şehir merkezinde yaşayan sivillere yardım çalışmaları devam ediyor.

İHH, ihtiyaç tespit çalışmalarının ardından Halep halkına ilk etapta 36 bin ekmek dağıttı.

Çalışmalar kapsamında, Batı Halep ve İdlib kırsalından Türkiye sınırına göç eden sivillere de insani yardım ulaştırıldı.

Yardım çalışmaları kapsamında 120 gıda kolisi ile 300 acil yardım paketi dağıtılırken 70 aile için de çadır kuruldu.

"İyilik Soğuk Geçirmez" sloganıyla savaş ve kriz bölgelerine yönelik kış yardımlarına da başlayan vakıf, Suriye'de binlerce aileye destek ulaştırmayı hedefliyor.

"Sıcak yemek dağıtımlarına da başladık"

İHH'nin Suriye Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Işık, bölgedeki faaliyetlere devam ettiklerini belirtti.

Işık, "Halep şehir merkezinde ilk etapta 36 bin adet ekmek dağıttık. Bu sayıyı kısa süre içerisinde 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca sıcak yemek dağıtımlarına da başladık." ifadelerini kullandı.

Yardımların kapsamını genişletmeyi planladıklarına dikkati çeken Işık, Halep'te halkın hizmet vermek üzere bir aşevi ve fırın kurmayı planladıklarını vurguladı.

Işık, kırsal kesimlerdeki ailelere de destek vereceklerini kaydederek, Halep'te gıda kolisi, hijyen paketi ve battaniye gibi temel ihtiyaç malzemelerinin de kısa süre içerisinde dağıtılmasının hedeflendiğini aktardı.