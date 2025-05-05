İHH'dan Kurban Bayramı Organizasyonu - Son Dakika
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İHH'dan Kurban Bayramı Organizasyonu

İHH Konya Şubesi, Kurban Bayramı organizasyonunu tanıttı; hisse bedeli 8,500 lira olarak belirlendi.

05.05.2025 16:27
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İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Konya Şubesi 2025 yılı Kurban Bayramı organizasyonu dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

İHH Konya Şubesi Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, il binasında yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın paylaştıkça çoğalan kardeşlik çağrısı olduğunu söyledi.

Geçen yıl 102 bin 266 hisse kurbanla 4 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştıklarını dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

"Bu yıl kurban hisse bedelimiz 8 bin 500 lira olarak belirlenmiştir. Hisse bedelimiz, tüm bölgelerde adaletli bir dağılım ve güçlü bir organizasyon için tek fiyat uygulamasıyla belirlenmiştir. Tek fiyat uygulamamız sayesinde, coğrafyalar arasındaki maliyet farklarını ortadan kaldırıyor, daha adil, dengeli ve ihtiyaç odaklı bir çalışma ortaya koyuyoruz. Kurban emanetlerinin yanı sıra, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımız için bayramlık bedelimiz bu yıl bin lira olarak belirlenmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH'dan Kurban Bayramı Organizasyonu - Son Dakika

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