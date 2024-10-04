İHH'dan Lübnan'a İnsani Yardım Mutfağı

Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail saldırısı altında olan Lübnan'da ihtiyaç sahipleri için mutfak açtı.

İsrail saldırıları sebebiyle en fazla göç alan bölgelerden biri olan Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf ilçesinde bulunan Katermaya bölgesinde kurulan mutfak törenle açıldı.

Burada konuşan Katermaya Belediye Başkanı Yahya Alaaddin, Lübnan'a yaptığı yardımlardan ötürü Türkiye'ye minnettar olduklarını belirterek, "Lübnan'ın tüm bölgelerinde hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu yardımlardan istifade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cedra Belediye Başkanı El-Eb Joseph el-Kazi de Türkiye'nin savaş ve barış dönemlerinde ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan Lübnan'daki "Farkındalık ve Teselli Derneği"ne yaptığı yardımlar için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından söz konusu mutfak törenle açıldı.

STK'lar Lübnan'a 1300 tonluk yardım gönderecek

Vakfın Lübnan'daki faaliyetleri hakkında AA muhabirine konuşan İHH yetkilisi Burak Battal, 10 gündür İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın Beyrut ve Sayda başta olmak üzere birçok noktasında insani yardım çalışmalarında bulunduklarını söyledi.

Katermaya bölgesinde açtıkları mutfakta her gün 2 öğün olmak üzere Lübnan'ın çeşitli bölgelerinden savaş sebebiyle göç eden 4 bin ihtiyaç sahibine yemek dağıtmayı hedeflediklerini kaydeden Battal, İHH'nın da aralarında bulunduğu 9 STK tarafından Lübnan'a 1300 tonluk gıda, temizlik, barınma ve sağlık ekipmanlarının bulunduğu insani yardım gemisi gönderileceğini ve geminin birkaç gün içerisinde Lübnan'a ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.