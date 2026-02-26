İHH'dan Ramazan'da Yardım Seferberliği - Son Dakika
İHH'dan Ramazan'da Yardım Seferberliği

İHH\'dan Ramazan\'da Yardım Seferberliği
26.02.2026 09:41
Nevşehir İHH, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda ve alışveriş çekleri dağıttı.

Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği gönüllerince il genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı dolayısıyla yardımda bulunuldu.

İHH gönülleri, kent merkezi, ilçeler, belde ve köylerde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine alışveriş çeki ve gıda paketi dağıtımı yaptı.

Dernek başkanı Tuncay Sesli, hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan ramazan kolileri ve alışveriş çeklerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

İHH ekiplerinin ulaşılmadık adres bırakılmaması amacıyla gece gündüz demeden çaba harcadıklarını kaydeden Sesli, "Dernek olarak 'İyilik her zaman, her yerde' sloganıyla yılın tüm dönemlerinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü ve gönlünü güldürmek için gayret gösteriyoruz. Bu amaçla yürütülen faaliyetlerimize destek sunan hayırseverlere teşekkür ederiz." dedi.

Sesli, ay boyunca ramazan kolilerinin dağıtımına devam edileceğini, ayrıca yetim çocuklar için bayram kıyafetlerinin de adreslerine teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'dan Ramazan'da Yardım Seferberliği - Son Dakika

SON DAKİKA: İHH'dan Ramazan'da Yardım Seferberliği - Son Dakika
