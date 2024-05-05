İHH tarafından Gazze'deki ablukanın kaldırılması için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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İHH tarafından Gazze'deki ablukanın kaldırılması için yürüyüş düzenlendi

İHH tarafından Gazze\'deki ablukanın kaldırılması için yürüyüş düzenlendi

İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve Filistin'in özgürlüğü için yürüyüş düzenledi. Binlerce kişi Fatih Camisi'nde toplanarak yürüyüşe geçti. Eylemciler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atarken, dünyanın birçok ülkesinden gelen aktivistler de destek verdi. Yürüyüşte İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve Fransız aktivist Frank Romano da konuşma yaptı. Eylem, yapılan duayla son buldu.

05.05.2024 23:37
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve Filistin'in özgürlüğü için yürüyüş düzenlendi.

Fatih Camisi'nde kılınan akşam namazının ardından toplanan binlerce kişi sloganlarla yürüyüşe geçti.

Çevredeki vatandaşların da Filistin bayraklarıyla destek verdiği eylemciler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atıldı.

Dünyanın birçok ülkesinden gelen aktivistler de İngilizce ve Arapça pankartlar taşıdı.

Edirnekapı'da biten yürüyüşün ardından tekbirler getirildi, İsrail'in saldırıları lanetlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Gazze'de yaşamını yitirenler, yaralananlar ve saldırılardan etkilenenler için dua edildi.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarına karşı direnen Gazzelilerle her zaman dayanışma ve kardeşlik içinde olacaklarını söyledi.

Son dönemlerde özellikle ABD ve Avrupa'daki üniversitelerdeki Filistin eylemlerinin gurur verici olduğunu belirten Yıldırım, " Türkiye'deki üniversitelere de sesleniyorum. Eylemler yapın, ABD ve Avrupa'daki üniversitelerdeki arkadaşlarınıza destek verin. Ayağa kalkın, durmayın." diye konuştu.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"ABD'deki ve diğer ülkelerdeki üniversite gençliği niye İsrail'i ürkütüyor çünkü gençler. İsrail zannediyordu ki yaşları geçkin insanlar var. Allah'a şükürler olsun yeryüzü genç Filistin dostlarıyla doldu taştı. İsrail'e bela olacaklar. Dini farklı da olsa herkesin yanındayız. Her geçen gün İsrail yanlılarının sayısı azalacak Filistin yanlılarının sayısı artacak. Zafer bizimdir, hiç tereddüt etmeyin ama o çocuklar ölürken duramayız. O kadınlar öldürülürken duramayız. Nefsimize köle olamayız. Geç de olsa ticaretin bitirilmesini takdirle karşılıyoruz ama yeterli değil."

Fransız aktivist Frank Romano da Filistin davasını her zaman desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Romano, Filistin davasını desteklemek için dünyadaki eylemlere katıldığını ve Filistin'e de gittiğini belirterek, "3 yıl önce Kudüs'te cezaevindeydim çünkü Filistinli köylülerin hakkını savunduğum için hapse atıldım. Serbest bırakıldıktan sonra MOSSAD'dan saklanabilmek için Ramallah'a kaçmak zorunda kaldım. Uluslararası ceza mahkemeleri daha dosyaları açmadan önce ben (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yla ilgili suç duyurusunda bulundum. Bu hukuki süreci 3 yıl önce başlattım ama hala uluslararası ceza mahkemeleri Filistin'le ilgili hiçbir şey yapmadı." diye konuştu.

Eylem konuşmaların ardından yapılan duayla son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH tarafından Gazze'deki ablukanın kaldırılması için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

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