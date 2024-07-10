İHH İnsani Yardım Derneği Karamürsel Temsilciliği Gazze ve Sudan İçin Kermes Düzenledi - Son Dakika
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İHH İnsani Yardım Derneği Karamürsel Temsilciliği Gazze ve Sudan İçin Kermes Düzenledi

İHH İnsani Yardım Derneği Karamürsel Temsilciliği, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze ve iç savaş yaşanan Sudan yararına bir kermes düzenledi. Kermeste, gönüller tarafından hazırlanan ürünler ile esnafın bağışladığı eşyalar satışa sunuldu. Dernek temsilcisi Yasin Ülker, kadın gönüllülerin büyük fedakarlıklarla kermesi organize ettiğini belirtti ve Gazze ve Sudan'daki insanların katledildiğini dile getirerek, kermesin bu ihtiyaçları karşılamak için düzenlendiğini söyledi.

10.07.2024 17:19
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İHH İnsani Yardım Derneği Karamürsel Temsilciliği tarafından İsrail'in saldırıları altındaki Gazze ve iç savaş yaşanan Sudan yararına kermes düzenledi.

Karamürsel Kültür Merkezi'nde düzenlenen kermeste, gönüller tarafından hazırlanan ürünler ile esnafın bağışladığı eşyalar satışa sunuldu.

Derneğin Karamürsel Temsilcisi Yasin Ülker, kadın gönüllülerin büyük fedakarlıklarla kermesi organize ettiğini söyledi.

Gazze ve Sudan'daki insanların katledildiğini dile getiren Ülker, "Biz de burada yapabileceğimiz en büyük yardımı yapmaya çalışıyoruz. Kermesi Gazze ve Sudan halkının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gıda, tekstil ve çeyizlik ürünle 'Hayır Çarşısı' adı altında düzenledik. 3 gün sürecek kermesimizde, gönüldaşlarımızın el emeği göz nuruyla hazırladığı el işlemelerini ve ev yemeklerini burada halkımıza sunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH İnsani Yardım Derneği Karamürsel Temsilciliği Gazze ve Sudan İçin Kermes Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İHH İnsani Yardım Derneği Karamürsel Temsilciliği Gazze ve Sudan İçin Kermes Düzenledi - Son Dakika
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