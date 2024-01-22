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İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında 12 ülkede 33 kalıcı eseri hizmete açtı - Son Dakika
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İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında 12 ülkede 33 kalıcı eseri hizmete açtı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında 12 farklı ülkede 33 kalıcı eseri hizmete açtığını duyurdu. Vakıf, Suriye, Afganistan, Moro ve Pakistan'da ise savaş mağdurları ve ihtiyaç sahiplerine yönelik barınma projeleri kapsamında 488 ev inşa ettiğini açıkladı. Ayrıca, İHH tarafından 2023'te 10 ülkede inşasına başlanan 27 kalıcı eserin kurulum çalışmaları da devam ediyor. İHH, 2023 yılındaki kalıcı eser çalışmaları kapsamında; 18 camii, 6 cami ve Kur'an okulu, 2 Kur'an kursu, savaş mağduru ve ihtiyaç sahipleri için 488 ev, 1 okul, 3 sağlık merkezi, 1 yetimhane, 1 kültür merkezi ve 1 mesleki eğitim merkezi ek binası inşa etti. 2023 yılında inşasına başlanan 12 cami, 1 cami ve Kur'an okulu, 8 okul, 2 sağlık merkezi, 1 yemekhane, 2 yetim eğitim merkezi ve 1 yetimhanenin de inşa çalışmaları sürüyor. 23 eserde ise onarım çalışması yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında 12 ülkede 33 kalıcı eseri hizmete açtı
22.01.2024 - 10:18,
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İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında 12 farklı ülkede 33 kalıcı eseri hizmete açtığını duyurdu. Vakıf, Suriye, Afganistan, Moro ve Pakistan'da ise savaş mağdurları ve ihtiyaç sahiplerine yönelik barınma projeleri kapsamında 488 ev inşa ettiğini açıkladı. Ayrıca, İHH tarafından 2023'te 10 ülkede inşasına başlanan 27 kalıcı eserin kurulum çalışmaları da devam ediyor.

İHH, 2023 yılındaki kalıcı eser çalışmaları kapsamında; 18 camii, 6 cami ve Kur'an okulu, 2 Kur'an kursu, savaş mağduru ve ihtiyaç sahipleri için 488 ev, 1 okul, 3 sağlık merkezi, 1 yetimhane, 1 kültür merkezi ve 1 mesleki eğitim merkezi ek binası inşa etti. 2023 yılında inşasına başlanan 12 cami, 1 cami ve Kur'an okulu, 8 okul, 2 sağlık merkezi, 1 yemekhane, 2 yetim eğitim merkezi ve 1 yetimhanenin de inşa çalışmaları sürüyor.

23 ESERDE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI

2023 yılında inşası tamamlanan kalıcı eserler; Afganistan, Bangladeş, Burkina Faso, Filistin, Gürcistan, Mali, Moro, Nijer, Pakistan, Pakistan, Sudan, Suriye ve Uganda'da hizmete açıldı.

Vakıf tarafından ayrıca, 4'ü cami, 18'i ev ve 1'i yetimhane olmak üzere 23 esere de onarım çalışması yapıldı.

Kaynak: DHA
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Afganistan, Pakistan, Suriye, İHH, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında 12 ülkede 33 kalıcı eseri hizmete açtı - Son Dakika


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