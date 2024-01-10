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İHH İnsani Yardım Vakfı 2023 yılında 7 bin 427 katarakt ameliyatı gerçekleştirdi - Son Dakika
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İHH İnsani Yardım Vakfı 2023 yılında 7 bin 427 katarakt ameliyatı gerçekleştirdi

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında Pakistan, Suriye, Hindistan, Nijerya ve Mali'de toplamda 7 bin 427 katarakt ameliyatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ayrıca, 35 bin 135 kişi muayene edilirken, 66 bin 100 kişiye de saha taramaları yapıldı. Vakıf, katarakt hastalığına karşı mücadelesine 2007 yılından bu yana devam etmektedir.

İHH İnsani Yardım Vakfı 2023 yılında 7 bin 427 katarakt ameliyatı gerçekleştirdi
10.01.2024 - 11:32,
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İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında beş farklı ülkede 7 bin 427 katarakt ameliyatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ayrıca, 35 bin 135 kişi muayene edilirken, saha taramaları kapsamında da 66 bin 100 kişiye ulaşıldığı bildirildi.

Vakıftan yapılan yazılı bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Görme kaybının yaygın sebeplerinden biri olan katarakt hastalığı sebebiyle dünya genelinde milyonlarca insan, kısmen ya da tamamen görme yetisini kaybetmiş durumda. Katarakt, genellikle yaşlılık dönemlerinde ortaya çıkan bir hastalık olsa da bölgesel ya da genetik faktörlerinde etkisiyle genç yaşlarda da görülebiliyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde maddi yetersizlikler sebebiyle hastaların pek çoğu tedaviye ulaşamıyor.

"2007 yılında katarakt çalışmalarına başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında da bu alandaki çalışmalarına devam etti. Vakıf, Katarakt Ameliyatları Projesi ile Pakistan, Suriye, Hindistan, Nijerya ve Mali'de 7 bin 427 katarakt ameliyatı gerçekleştirerek hastaların yeniden görmelerine vesile oldu. Hastalığı önlemeye yönelik tedbirler kapsamında ameliyatların yanı sıra İHH tarafından, 35 bin 135 kişi muayene edildi. Ayrıca, 66 bin 100 saha taraması yapılarak göz hastalıklarının erken teşhisi için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

"2023 yılındaki faaliyetlerle birlikte İHH'nın katarakt çalışmalarına başladığı 2007 yılından bu yana toplam ameliyat sayısı 20 ülkede 197 bin 260'a ulaştı. Öte yandan,  705 bin 152 muayene ve 1 milyon 102 bin 719 saha taraması yapıldı.

"İHH 2023 yılında en çok ameliyatı 3 bin 959 kişiyle Pakistan'da gerçekleştirdi. Ameliyat yapılan diğer ülkelerdeyse sayılar şu şekilde: Suriye bin 552, Mali 870, Hindistan 546 ve Nijerya 500 kişi.

"İHH'nın 'Bir Göz Bir Dünya Görür' sloganıyla devam ettiği katarakt çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar tüm operatörlerden KATARAKT yazıp 3072'ye SMS göndererek projeye 30 TL katkıda bulunabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH'nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına KATARAKT yazarak destek olabiliyor."

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İHH İnsani Yardım Vakfı 2023 yılında 7 bin 427 katarakt ameliyatı gerçekleştirdi - Son Dakika
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