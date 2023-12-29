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İHH öncülüğünde Filistin için araç konvoyu düzenlendi - Son Dakika
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İHH öncülüğünde Filistin için araç konvoyu düzenlendi

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Birimi'nin öncülüğünde, teröre ve İsrail'in katliamlarına tepki göstermek amacıyla 'şehitlerimiz ve Filistin için yola çık' sloganıyla araç konvoyu düzenlendi.

İHH öncülüğünde Filistin için araç konvoyu düzenlendi
29.12.2023 - 11:52,
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İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Birimi'nin öncülüğünde, teröre ve İsrail'in katliamlarına tepki göstermek amacıyla 'şehitlerimiz ve Filistin için yola çık' sloganıyla araç konvoyu düzenlendi. Maltepe Orhangazi Parkı'ndan başlayıp Söğütlüçeşme'de sona eren konvoya yüzlerce araç katıldı.

Katılımcılar, İHH'nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verdiği konvoy için saat 20.00'de Maltepe Orhangazi Parkı'nda bir araya geldi. Türkiye ve Filistin bayrağı bulunan araçlarıyla Söğütleşme'ye kadar konvoy düzenledi.

KONVOY KİLOMETRELERCE UZUNLUĞA ULAŞTI

Katılımcılar, terörü ve işgalci İsrail'in saldırılarını korna çalarak protesto etti. Yüzlerce araçla Maltepe Orhangazi Parkı'ndan hareket eden konvoya güzergah boyunca katılımlar devam etti. Yol üzerindeki vatandaşlar ve seyir halindeki sürücüler de konvoyu selamlayarak destek oldu. Kilometrelerce uzunluğa ulaşan konvoy, Söğütlüçeşme'de sona erdi.

Kaynak: DHA
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Filistin, İsrail, İHH, Sivil Toplum, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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