İHH, Lübnan'a Yardım Gönderiyor - Son Dakika
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İHH, Lübnan'a Yardım Gönderiyor

İHH, Lübnan\'a Yardım Gönderiyor

İHH, İsrail saldırıları sonrası Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine gıda ve yaşam desteği sağlıyor.

04.12.2024 14:19
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine gıda, sıcak yemek, hijyen ve barınma alanlarında destek ulaştırmaya devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yıllardır Lübnan'da insani yardım çalışmalarında bulunan İHH, İsrail'in ülkeye saldırılarının daha da arttığı 23 Eylül sonrasında bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda, göç eden Lübnanlı, Filistinli ve Suriyeli ailelere gıda, barınma, sağlık ve hijyen gibi birçok alanda insani yardımlar ulaştırıldı.

Ülkeye, ocak ayından bu yana, 37 bin 757 gıda kumanyası, 1252 aileye nakdi yardım, 256 bin 249 tekstil malzemesi, 47 bin 892 medikal ürün, 22 bin 702 battaniye, 27 bin 43 sünger yatak, 1414 soba, 9 bin 45 kırtasiye seti, 196 bin 311 mutfak malzemesi, 188 bin 719 hijyen malzemesi, 408 bin 244 gıda malzemesi, 9 bin 978 hasta ve bebek bezi, 20 çadır, 47 bin 464 paket un ve 259 arama kurtarma ekipman yardımı yapıldı.

Aşevi kuruldu

İHH, Lübnan'daki faaliyetleri kapsamında, günlük 4 bin kişilik yemek kapasiteli aşevinin kurulumu, ailelere kış yardımı için 38 bin 394 litre yakıt temini, 2 ambulansa tıbbi sarf malzemesi dağıtımı, ülkede insani yardım alanında çalışan partner kurumlara teslim edilmek üzere 1 bobcat ve ambulans, mülteci kamplarına sıcak yemek dağıtımında kullanılmak üzere "tuk tuk" aracı, gelir temini projesi kapsamında 8 aileye dükkan kurulumu, 8 ailenin evine güneş enerji sistemi kurulumu yardımında da bulundu.

Ayrıca, bu çalışmaların yanı sıra Lübnanlı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 8 sivil toplum kuruluşuyla birlikte gıda, gıda dışı malzeme, barınma, hijyen gibi farklı kalemlerdeki ürünlerden oluşan 150 konteynerlik insani yardım gemisini ülkeye gönderdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH, Lübnan'a Yardım Gönderiyor - Son Dakika

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