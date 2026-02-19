İHH Ramazan'da Suriye'ye İftar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İHH Ramazan'da Suriye'ye İftar Verdi

19.02.2026 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH, Ramazan'ın ilk gününde Suriye'de 2,700 kişiye iftar düzenledi ve yardımlara devam edeceğini açıkladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayının ilk gününde Suriye'nin farklı illerinde 2 bin 700 kişiye iftar verdi.

İHH Suriye Medya Birim Sorumlusu Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın ilk gününde Suriyelileri yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca yardım çalışmalarının süreceğini belirten Alaca, vakfın 15 yıldır Suriye'de ramazan faaliyetlerini aralıksız devam ettirdiğini ifade etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar sofralarında ihtiyaç sahipleriyle bir araya geldiklerini kaydeden Alaca, "Ramazanın bereketini kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün Şam, Hama, Halep ve Humus illerinde birçok farklı noktada iftar organizasyonlarımız oldu." dedi.

Alaca, özellikle savaş ve ekonomik zorluklardan etkilenen ailelere öncelik verdiklerini belirterek, iftar organizasyonunun yerel ekipler ve gönüllüler aracılığıyla koordine edildiğini aktardı.

Ramazan boyunca binlerce kişiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Alaca, desteklerinden dolayı Türkiye halkına ve bağışçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Suriye, Güncel, İftar, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH Ramazan'da Suriye'ye İftar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
21:43
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:20
Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra tekrar bir arada
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra tekrar bir arada
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 23:19:18. #7.11#
SON DAKİKA: İHH Ramazan'da Suriye'ye İftar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.