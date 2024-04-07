İHH Sivas Şubesi İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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İHH Sivas Şubesi İftar Programı Düzenledi

İHH Sivas Şubesi İftar Programı Düzenledi

İHH İnsani Yardım Vakfı Sivas Şubesi, Buruciye Medresesi bahçesinde iftar programı düzenledi. İHH Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayında birlikte iftar sevincini yaşamak istediklerini belirtti. Zileli, ekmek, su, hurma ve çorba ile oruçlarını açarak ümmet bilincini oluşturmayı ve ekonomik durumu iyi olmayan insanları anlamayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, askerlerin ve polislerin sağlığı için Gazzeli kardeşlerin sıkıntılarının sona ermesi, Filistin topraklarının işgalcilerden kurtulması ve bağımsız bir Filistin'in kurulması için dualar ettiklerini ifade etti.

07.04.2024 12:09
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas Şubesince iftar programı düzenlendi.

Buruciye Medresesi bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan İHH Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, ramazan ayında gönül coğrafyasında iftar sevincini birlikte yaşamak istediklerini söyledi.

Zileli, ümmet bilincini oluşturmak ve özellikle ekonomik durumu iyi olmayan insanları anlamak için ekmek, su, hurma ve çorba ile oruçlarını açtıklarını belirtti.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Zileli, "Vatan için nöbet tutan askerlerimiz ve polislerimizin sağlığı ve selameti için Gazzeli kardeşlerimizin sıkıntılarının bir an önce kaldırılması, işgal edilen Filistin topraklarından işgalci İsrail'in çıkartılması ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin'e ulaşmak için dualar ettik." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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