 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İHH ve sivil toplum kuruluşları Filistin'e destek için bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İHH ve sivil toplum kuruluşları Filistin'e destek için bir araya geldi

İHH ve sivil toplum kuruluşları Filistin\'e destek için bir araya geldi

İHH İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen 'Diriliş Buluşmaları'nın 9'uncusu Filistin gündemiyle gerçekleştirildi. Programda İsrail'in saldırılarına tepki gösterilerek, Filistin'e destek ifade edildi. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, işgalci İsrail'in gerçek yüzünü tüm dünyanın gördüğünü belirtti. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise İslam dünyası ülkelerinin Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e yapılan saldırılara karşı kararlı duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

04.02.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen "Diriliş Buluşmaları"nın 9'uncusu Filistin gündemiyle yapıldı.

İHH'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ankara Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda katılımcılar, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek, Filistin'e desteklerini ifade etti.

Programın açılışında konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, işgalci İsrail'in gerçek yüzünü tüm dünyanın gördüğünü söyledi.

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı davayı hatırlatan Yıldırım, "Bu dava, Mandela'nın vasiyetidir. Mandela dedi ki 'Size vasiyetim, Filistin'in özgürleşmesi için elinizden geleni yapacaksınız.' Yeni gemilerle Ariş Limanı'nı geçeceğiz. Refah Sınır Kapısı açılacak. Hem karadan hem de denizden bu ambargolar kalkacak inşallah." ifadesini kullandı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da Filistinli Müslümanlar olarak vatanlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayarak, İslam dünyası ülkelerinin "siyonist çetenin" Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e yaptığı saldırılara karşı kararlı duruş sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de Filistinlilerin Mescid-i Aksa'yı ve ülkelerini işgale karşı savunduğunu belirterek, "Rabbimiz, zalimlerin sonuna, mazlumların kurtuluşuna şahit olabilmeyi bizlere nasip eylesin." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Filistin, İsrail, İHH, İsrail, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH ve sivil toplum kuruluşları Filistin'e destek için bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 14:50:27. #1.11#
SON DAKİKA: İHH ve sivil toplum kuruluşları Filistin'e destek için bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement