İhsangazi\'de Muhtarlar Günü kutlandı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı.
Kent meydanındaki Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başlayan program saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İhsangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdurrahman Bodur yaptığı konuşmada, muhtarların önemine dikkat çekerek, "19 Ekim'in Muhtarlar Günü ilan edilmesine ilişkin genelgenin 2015 yılında Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımızı sunmak istiyorum." dedi.
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