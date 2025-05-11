İHÜ'de Pastacılık Eğitimi Sertifika Töreni - Son Dakika
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İHÜ'de Pastacılık Eğitimi Sertifika Töreni

İHÜ\'de Pastacılık Eğitimi Sertifika Töreni

İbn Haldun Üniversitesi'nde pastacılık eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

11.05.2025 19:39
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İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Sürekli Eğitim Merkezi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen pastacılık eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesi'nde, Öğrenci Merkezi'ndeki Mutfak Atölyesi'nde katıldıkları 4 haftalık eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Törene katılan İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, şef önlüğünü giydikten sonra tezgaha geçerek hamur açıp, pide yaptı.

Erdoğan'a, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İHÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Erkan Akgün, şef Ramazan Bingöl ve şef Gamze Tosun da eşlik etti.

Eğitime ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Bilal Erdoğan, Mutfak Atölyesi'nin üniversitedeki fiziki şartların zenginliklerinden biri olduğunu söyledi.

Erdoğan, bundan sonra bu tür kursların Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde devam edeceğini kaydederek, "Bir yandan da tabi ki bu atölyemiz üniversitemizdeki öğrencilerimizin de, çünkü gerçekten öğrencilerimizin ciddi bir kısmı kampüste yatılı olarak yaşıyorlar, onların da sosyal aktivitelerine zenginlik katacak bir mutfak atölyemiz olmuş oldu. Ben Olgunlaşma Enstitüsüne, mutfak sanatlarının yaşatılmasıyla ilgili yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinlikte, şef Ramazan Bingöl ve şef Gamze Tosun'un kendileriyle beraber olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onlar da bu bölgenin mutfak ustaları diyelim. Onlar da inşallah burada kurslar verirler. Onun dışında nice isim yapmış şeflerimizin de Türk mutfak sanatlarına katkı sağlamak için, yeni yetenekleri yetiştirmek için bizimle beraber olacaklarını ümit ediyoruz. Ben hem üniversitemizin bu noktaya gelmesinde emeği geçen hayırseverlerimize hem Milli Eğitim Müdürümüze hem de Olgunlaşma Enstitüsüne bu güzel başlangıç için teşekkür ediyorum."

"Eğitimin temel amacı kişinin ilgisini, istidadını, yeteneğini ön plana çıkarmaktır"

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Yentür de okulun esas amacının sınavlara hazırlamak değil hayata hazırlamak olduğunu vurgulayarak, "Eğitimin de temel amacı kişinin ilgisini, istidadını, yeteneğini ön plana çıkarmaktır. Biz de bu ilgi ve yetenekleri bir ortam oluşturarak, üniversitelerle veya mesleki olarak örgütlerle bir tecrübe kaynağı olan neresi varsa, okulla, öğretmenimizle buluşturuyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim'in önemli bir boyutunun da yaygın eğitim dedikleri hayat boyu öğrenme boyutu olduğunu aktaran Yentür, bu vesileyle hem üniversitelerle hem sivil toplum örgütleriyle hem de meslek odalarıyla işbirliği yaptıklarını kaydetti.

Yentür, bugün burada bunun güzel örneğini yaşadıklarını ifade ederek, "Sabancı Olgunlaşma Enstitümüz ile İbn Haldun Üniversitesi'nin mutfak sanatlarını buluşturduk. Bu sadece kısa bir örnek ama biz bunu İstanbul'un bütün ilçelerinde yaygınlaştırıyoruz." dedi.

Etkinlikte, eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kaynak: AA

Bilal Erdoğan, Gastronomi, istanbul, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHÜ'de Pastacılık Eğitimi Sertifika Töreni - Son Dakika

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