İİT'den Trump'ın Gazze Planına Karşı Çıkış

(ANKARA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri bakanları, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirdikleri olağanüstü oturumda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma planına karşı çıktı ve bunun yerine savaş sonrasında Gazze'nin yeniden inşası için Mısır'ın önerisini kabul etti. Bu öneri, Gazze'de yaşayan 2,1 milyon Filistinlinin kendi topraklarında kalmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde toplandı. İİT'nin olağanüstü toplantısında üye ülkeler, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri yerinden ederek devralma önerisine "'şiddetle ve açıkça"' karşı çıktıklarını belirtirken ve Gazze'nin yeniden inşası için Mısır tarafından önerilen planı onayladı. Bu plan, Gazze'de yaşayan 2,1 milyon Filistinlinin kendi topraklarında kalmalarını sağlamayı amaçlıyor. Teşkilat, uluslararası toplumu bu planı desteklemek için hızla gerekli yardımı sağlamaya çağırdı. Plan, üç gün önce Kahire'de düzenlenen Arap Birliği zirvesinde onaylanmıştı.

İİT, "Trump'ın Gazze ile ilgili planlarını, etnik temizlik, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve insanlığa karşı bir suç olarak nitelendirildiği" sonuç bildirgesini resmi internet sayfasından yayınladı. Bakanlar ayrıca, "Filistin halkını kendi topraklarından ayrılmaya zorlamayı amaçlayan aç bırakma ve yıkım politikalarını" kınadı ve İsrail'in Filistin toprağının demografik yapısını değiştirmeye yönelik girişimlerine karşı çıktı.

Teşkilat, İsrail ile Filistin arasındaki yıllardır süren çatışmanın "iki devletli" bir çözümle sona erebileceğini yönelik desteğini de sürdürüyor.

Suriye 13 yıl sonra İİT'ye kabul edildi

İTT toplantısına davet edilen Suriye, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından 13 yıl sonra üyeliğinin, yeniden kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu karar, Suriye'nin özgür ve adil bir devlet olarak bölgesel ve uluslararası topluluklara dönüşü için önemli bir adımdır" ifadelerine yer verilerek, "Suriye'nin İİT'nin prensiplerine, işbirliği, adalet ve onur gibi değerlere bağlılığını teyit etti" denildi.