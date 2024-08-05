İİT, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak - Son Dakika
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İİT, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve ihlallerini görüşmek üzere 7 Ağustos Çarşamba günü dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacak.

05.08.2024 12:26
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve ihlallerini görüşmek üzere 7 Ağustos Çarşamba günü dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacak.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastı ve İran'ın egemenliğinin ihlali gibi konuların yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin halkına yönelik devam eden ihlallerini görüşmek üzere olağanüstü toplanacağı belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki İİT Genel Merkezinde düzenlenecek "İİT Açık Katılımlı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı"nın dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 583 Filistinli öldü, 91 bin 398 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 604 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak - Son Dakika

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