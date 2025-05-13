İİT Ombudsmanları Tahran'da Toplandı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin Ombudsmanları 4. Genel Kurul ve 12. Yönetim Kurulu Toplantısı İran'ın başkenti Tahran'da yapılıyor.

Türkiye'nin de aralarında olduğu İİT üyesi 17 ülkeden Ombudsmanların katıldığı Tahran'daki toplantı iki gün sürecek.

"Kapsamlı Hesap Verebilirlik, Adil Yönetim ve İslam Ümmetinin Yakınlaşması" temasıyla düzenlenen İİT Ombudsmanları Dördüncü Genel Kurulu açılışında konuşan İran Kamu Başdenetçisi Zebihullah Hodaiyan, toplantının ombudsmanlık alanında İslam ülkeleri arasında uygun iş birliği ve uzlaşı platformlarının güçlendirilmesini amaçladığını belirtti.

Hodaiyan, "Deneyim ve bulgularımızı paylaşarak ülkelerimizde etkin ve adil bir yönetim sağlanmasına yardımcı olabileceğimizi umuyoruz. Bugün fikir ve deneyimlerimizi paylaşmak, ülkelerimizdeki kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşların haklarını korumak için çözümler sunmak amacıyla bir araya geldik." dedi.

Toplantıda Türkiye'yi temsilen hazır bulunan Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği'nin 4. Genel Kurul ve 12. Yönetim Kurulu Toplantısı için Tahran'da bulunmaktayız. Biz Türkiye olarak yönetim kurulu başkanlığını yürütmekteyiz." dedi.

Toplantının İslam dünyası arasındaki bağların güçlendirilmesini amaçladığını söyleyen Akarca, "Dünyanın neresinde olursa olsun dili, dini, ırkı, cinsiyeti fark etmeksizin herhangi bir insan hakları ihlali söz konusu olduğunda ona karşı bir harekete geçme tepki gösterme, bununla ilgili olarak yapılması gereken adımları atma ve gerekli tedbirleri alma konusunda bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Toplantının ana temalarından birinin de "hesap verilebilirlik" olduğuna dikkati çeken Akarca, adil yönetişim ilkelerinin burada tartışılarak gündeme getirileceğini belirtti.

İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırımın da toplantının gündeminde olduğunu aktaran Akarca, "Filistin'de ve Gazze'de yaşanan bir soykırım, insanlık suçu ve katliam var. Bununla ilgili olarak da buradaki meslektaşlarımızla görüş alışverişinde bulunacağız. Bu İslam dünyası arasındaki dayanışmanın perçinlenmesi, güçlendirmesi adına önemli bir toplantı." ifadelerini kullandı.