İİT Turizm Bakanları 12. Toplantısı Hive'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İİT Turizm Bakanları 12. Toplantısı Hive'de Gerçekleştirildi

İİT Turizm Bakanları 12. Toplantısı Hive\'de Gerçekleştirildi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Turizm Bakanları 12. Toplantısı, Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde yapıldı. Toplantıya İİT Genel Sekreteri, EİT Genel Sekreteri, ICESCO Genel Müdürü ve üye ülkelerin turizmden sorumlu bakanları katıldı. Hive, 2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti olarak seçilmişti.

02.06.2024 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Turizm Bakanları 12. Toplantısı Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde yapıldı.

Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abduhakimov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hüsrev Naziri, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO) Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik ve üye ülkelerin turizmden sorumlu bakanları ile üst düzey yöneticiler katıldı.

İİT tarafından "2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti" seçilen Hive'de düzenlenen etkinlikte, Türkiye'yi Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar temsil etti.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan toplantının açılışında konuşan Abduhakimov, İİT Turizm Bakanları 12. Toplantısı'nın "2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti" seçilen tarihi Hive şehrinde yapılmasının kendileri için gurur verici olduğunu kaydederek toplantının, 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden Hive'de yapılıyor olmasının önemini vurguladı.

Bakan Abduhakimov, "İslam kültürünün altın çağı" olarak kabul edilen 9.-12. yüzyıllarda bu topraklarda yetişen El- Harezmi, El-Biruni, Mahmud Zemahşeri gibi alimlerin sadece İslam dünyasının değil, tüm dünyanın kalkınmasına eşsiz katkılar sağladığını belirtti.

Abduhakimov, Özbekistan hükümetinin turizmi ülke ekonomisinin stratejik alanlarından birine dönüştürülmesine yönelik çabaları sonucunda 2023'te ülkeye 7 milyon turistin geldiğini ve turizmden elde edilen gelirin 2,1 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Toplantının ardından İİT Turizm Dönem Başkanlığı Azerbaycan'dan Özbekistan'a geçerken, "2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti" statüsünün verilmesiyle ilgili sertifika da Hive Belediye Başkanı Timur Davletov'a takdim edildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca üye ülkelerden gelen sanatçıların katılımıyla konser verildi. Konserde, Teşkilat'a üye ülkelerin şarkı ve türküleri seslendirildi, halk oyunları ve dans gösterileri sunuldu.

Etkinlik kapsamında İİT etnospor oyunlarından gösteriler sergilendi ayrıca üye ülkelerden gelen ressamların sergisi düzenlendi.

Azerbaycan'da 2022'de yapılan İİT Turizm Bakanları 11. Toplantısı'nda Özbekistan'ın Hive şehri, "2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti" seçilmişti.

Kaynak: AA

Özbekistan, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT Turizm Bakanları 12. Toplantısı Hive'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:44 Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır
14:25 Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
12:53 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
13:17 YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
12:32 Maliyeti dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun kazanacağı ücret Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:26 Mezuniyet töreninde arbede Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yumruklar konuştu Mezuniyet töreninde arbede! Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yumruklar konuştu
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 15:26:35. #1.11#
SON DAKİKA: İİT Turizm Bakanları 12. Toplantısı Hive'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement