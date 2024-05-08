İİT ve Lübnan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Refah kentine düzenlediği saldırıları kınadı - Son Dakika
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İİT ve Lübnan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Refah kentine düzenlediği saldırıları kınadı

İİT ve Lübnan, İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne ve Refah kentine düzenlediği saldırıları kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Lübnan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve güneydeki Refah kentine düzenlediği saldırıları kınadı. İİT'den yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarına tepki gösterilerek, uluslararası kararları ihlal ettiği belirtildi. Lübnan Dışişleri Bakanlığı ise saldırıların insani felakete yol açacağı uyarısında bulunarak, uluslararası topluma İsrail'e baskı yapma çağrısı yaptı.

08.05.2024 12:41
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Lübnan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve güneydeki Refah kentine düzenlediği saldırıları kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırıları artırması ve 1,3 milyon kişinin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Bu, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı işlenen soykırım suçunun devamını teşkil etmektedir ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından onaylanan tüm uluslararası kararları ve ihtiyati tedbirleri açıkça ihlal ederek onları topraklarından çıkarmaya yönelik bir girişimdir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ateşkes anlaşması olsun ya da olmasın Refah saldırılarını sürdürecekleri tehditlerine de tepki gösterilen açıklamada, bunun, tüm Birleşmiş Milletler kararları ve ateşkes çabalarını hiçe saymak anlamına geldiği vurgulandı.

"İsrail'in Refah kentini işgal etmesinin insani bir felakete neden olacağı" uyarısında bulunulan açıklamada, uluslararası toplumdan saldırılarını sonlandırması için İsrail'e baskı yapması istendi.

Lübnan'dan "tehcir" vurgusu

Lübnan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini hedef almasının ciddi bir insani felakete yol açacağına dikkat çekilerek, saldırıların ayrıca Filistinlilerin tehcir edilmesinin habercisi olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, "İsrail katliamlarını durdurmak için acil ve etkili şekilde harekete geçme" çağrısı yaptı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İİT ve Lübnan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Refah kentine düzenlediği saldırıları kınadı - Son Dakika

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