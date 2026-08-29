IKBY, ABD Yardımının Kesileceğine Dair Resmi Bildirim Almadı

ABD'nin Peşmerge güçlerine sağladığı mali yardımın geleceği tartışılırken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri Washington'dan yardımların kesileceğine ilişkin resmi bir bildirim almadıklarını açıkladı.

Erbil merkezli Rudaw TV'ye konuşan Peşmerge Bakanlığı yetkilileri, ağustos ve eylül aylarına ait iki yardım taksidinin gönderilmesini beklediklerini belirtti.

Söz konusu yetkililer, mevcut mutabakatın 30 Eylül'de sona ereceğini doğrularken, ABD'nin anlaşmayı sonlandırma veya uzatma niyeti olup olmadığına ilişkin Erbil'e resmi bir yazı iletmediğini kaydetti.

Rudaw'a konuşan tümgeneral rütbesindeki üst düzey bir yetkili, önümüzdeki günlerde Peşmerge Bakanlığı ile ABD'li komutanlar arasında bu konunun masaya yatırılacağını ifade etti.