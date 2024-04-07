Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, bölgesel yönetimde haziran ayında yapılması beklenen parlamento seçimlerini siyasi güçlerin ortak bir kanaat ve anlayışta bir araya gelerek gerçekleştirmesini umduklarını söyledi.
Barzani, Bağdat'taki temasları sonrası yaptığı basın toplantısında, Başbakan Mhammed Şiya es-Sudani'nin yanı sıra hükümet ortağı siyasi parti temsilcilerinin yer aldığı "Devleti Yönetme Koalisyonu" ve Şii siyasi çatı kuruluşu "Koordinasyon Çerçevesi" liderleriyle Bağdat ve Erbil ilişkilerini değerlendirdiklerini açıkladı.
Sudani'nin 15 Nisan tarihinde yapacağı ABD ziyaretine IKBY'den de heyetin eşlik edeceğini belirten Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat'a beklenen ziyaretini de başkentteki yetkililerle görüştüğünü ifade etti.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY'deki parlamento seçimlerine ilişkin de, "Irak Kürdistan Bölgesel Başkanı olarak bölge seçimleriyle ilgili tarihi biz belirledik ve tüm siyasi güçlerin ortak bir kanaat ve anlayışta bir araya gelerek bu seçimin gerçekleşmesini umuyoruz." değerlendirmesi yaptı.
Bağdat ile IKBY memur maaşlarının ödenmesi konusunda yaşanan sorunlara ilişkin soruya da Barzani, şu yanıtı verdi:
"Maaş meselesini köklü bir şekilde çözmek için Kürdistan Bölgesi Başbakanı ile Bağdat'taki Başbakan sürekli iletişim halindedir. Maaşların artık haber konusu olmaması gerekir ve bu elbette Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının doğal bir hakkıdır. Kürdistan Bölgesi halkına bugüne kadar gösterdikleri kararlılık ve fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Bağdat'ın Kürdistan Bölgesi'nin maaşlarını garanti altına alması gerekiyor."
Son Dakika › Güncel › IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, parlamento seçimlerinin ortak bir kanaatle gerçekleşmesini umuyor - Son Dakika
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında Isparta 32 Spor ile Erzincanspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. İki takımın golünü de Mehmet Küçükdurmuş ve Ziya Alkurt attı.
3. Lig 3. grupta oynanan maçta Bayburt Özel İdare Spor ile Karaköprü Belediyespor golsüz berabere kaldı. Bayburt Özel İdare Spor, lig lideri Karaköprü Belediyespor karşısında alınan 0-0'lık beraberlikle 1 puana razı oldu ve ligdeki puanını 19'a çıkardı. Bayburt Özel İdare Spor, ligde kalma umudunu son 3 maça taşıdı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde seçilen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve geldikten sonra ilk nikahını kıydı. Hasan Hüseyin-Mesrure Börekçi'nin kızı Sinem Börekçi ile Ömer Faruk-Fadime Paksoy'un oğlu Fevzi Paksoy, Efeler Belediyesi Nikah Dairesi'nde düzenlenen törenle evlendi. Başkan Yetişkin, bu nikahın kendisi için de çok anlamlı olduğunu belirtti.
Gaziantep-Nizip yolu Karpuzatan mevkiinde meydana gelen kazada, önündeki aracı solamaya çalışan bir otomobil başka bir araca çarptı. Kazada Muhsin Y., Hasan Hüseyin Y., Rüveyda Y., Habib Y., Samet K. ve Hacer Y. isimli 6 kişi yaralandı. Yaralılar Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Say Mahallesi'nde hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangında, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı çadırın yanında bulunan hurdalarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 6 yaşındaki Fards Elhayır isimli kız çocuğu feci şekilde yandı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçını kazanan takım, 3 gün izin sonrası çalışmalara başladı. Antrenmanda Caner Osmanpaşa da takımla birlikte çalıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?