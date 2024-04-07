IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, parlamento seçimlerinin ortak bir kanaatle gerçekleşmesini umuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, parlamento seçimlerinin ortak bir kanaatle gerçekleşmesini umuyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, bölgesel yönetimde haziran ayında yapılması beklenen parlamento seçimlerini siyasi güçlerin ortak bir kanaat ve anlayışta bir araya gelerek gerçekleştirmesini umduklarını söyledi.

07.04.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, bölgesel yönetimde haziran ayında yapılması beklenen parlamento seçimlerini siyasi güçlerin ortak bir kanaat ve anlayışta bir araya gelerek gerçekleştirmesini umduklarını söyledi.

Barzani, Bağdat'taki temasları sonrası yaptığı basın toplantısında, Başbakan Mhammed Şiya es-Sudani'nin yanı sıra hükümet ortağı siyasi parti temsilcilerinin yer aldığı "Devleti Yönetme Koalisyonu" ve Şii siyasi çatı kuruluşu "Koordinasyon Çerçevesi" liderleriyle Bağdat ve Erbil ilişkilerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Sudani'nin 15 Nisan tarihinde yapacağı ABD ziyaretine IKBY'den de heyetin eşlik edeceğini belirten Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat'a beklenen ziyaretini de başkentteki yetkililerle görüştüğünü ifade etti.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY'deki parlamento seçimlerine ilişkin de, "Irak Kürdistan Bölgesel Başkanı olarak bölge seçimleriyle ilgili tarihi biz belirledik ve tüm siyasi güçlerin ortak bir kanaat ve anlayışta bir araya gelerek bu seçimin gerçekleşmesini umuyoruz." değerlendirmesi yaptı.

Bağdat ile IKBY memur maaşlarının ödenmesi konusunda yaşanan sorunlara ilişkin soruya da Barzani, şu yanıtı verdi:

"Maaş meselesini köklü bir şekilde çözmek için Kürdistan Bölgesi Başbakanı ile Bağdat'taki Başbakan sürekli iletişim halindedir. Maaşların artık haber konusu olmaması gerekir ve bu elbette Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının doğal bir hakkıdır. Kürdistan Bölgesi halkına bugüne kadar gösterdikleri kararlılık ve fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Bağdat'ın Kürdistan Bölgesi'nin maaşlarını garanti altına alması gerekiyor."

Kaynak: AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Neçirvan Barzani, Irak, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, parlamento seçimlerinin ortak bir kanaatle gerçekleşmesini umuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Isparta 32 Spor ve Erzincanspor Berabere Kaldı
    18:36 Isparta 32 Spor ve Erzincanspor Berabere Kaldı

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında Isparta 32 Spor ile Erzincanspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. İki takımın golünü de Mehmet Küçükdurmuş ve Ziya Alkurt attı.

  • Bayburt Özel İdare Spor-Karaköprü Belediyespor Maçı Berabere Bitti
    18:34 Bayburt Özel İdare Spor-Karaköprü Belediyespor Maçı Berabere Bitti

    3. Lig 3. grupta oynanan maçta Bayburt Özel İdare Spor ile Karaköprü Belediyespor golsüz berabere kaldı. Bayburt Özel İdare Spor, lig lideri Karaköprü Belediyespor karşısında alınan 0-0'lık beraberlikle 1 puana razı oldu ve ligdeki puanını 19'a çıkardı. Bayburt Özel İdare Spor, ligde kalma umudunu son 3 maça taşıdı.

  • Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilk nikahını kıydı
    18:33 Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilk nikahını kıydı

    31 Mart Yerel Seçimlerinde seçilen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve geldikten sonra ilk nikahını kıydı. Hasan Hüseyin-Mesrure Börekçi'nin kızı Sinem Börekçi ile Ömer Faruk-Fadime Paksoy'un oğlu Fevzi Paksoy, Efeler Belediyesi Nikah Dairesi'nde düzenlenen törenle evlendi. Başkan Yetişkin, bu nikahın kendisi için de çok anlamlı olduğunu belirtti.

  • Gaziantep'te Kaza: 6 Kişi Yaralandı
    18:32 Gaziantep'te Kaza: 6 Kişi Yaralandı

    Gaziantep-Nizip yolu Karpuzatan mevkiinde meydana gelen kazada, önündeki aracı solamaya çalışan bir otomobil başka bir araca çarptı. Kazada Muhsin Y., Hasan Hüseyin Y., Rüveyda Y., Habib Y., Samet K. ve Hacer Y. isimli 6 kişi yaralandı. Yaralılar Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Mardin Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı
    18:29 Mardin Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

  • Silifke'de Hurdaların Bulunduğu Alanda Çıkan Yangında 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
    18:27 Silifke'de Hurdaların Bulunduğu Alanda Çıkan Yangında 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

    Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Say Mahallesi'nde hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangında, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı çadırın yanında bulunan hurdalarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 6 yaşındaki Fards Elhayır isimli kız çocuğu feci şekilde yandı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
    18:27 Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

    Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçını kazanan takım, 3 gün izin sonrası çalışmalara başladı. Antrenmanda Caner Osmanpaşa da takımla birlikte çalıştı.


18:10 CHP’li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı CHP'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı
17:13 TFF, 18 Temmuz’da seçime gitme kararı aldı TFF, 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldı
17:02 Siverek, Halfeti ve Ürgüp’te seçimin yenilenmesine ilişkin karara iptal Siverek, Halfeti ve Ürgüp'te seçimin yenilenmesine ilişkin karara iptal
16:57 Süper Kupa sahibini bu akşam buluyor İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11’ler Süper Kupa sahibini bu akşam buluyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler
15:48 CHP’den Hatay’da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik CHP'den Hatay'da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik
17:49 Eyüpspor, 1. Lig’in bitimine 5 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi Eyüpspor, 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi
15:48 Ankara’da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım
15:41 Voleybol maçı sonrası baba ve kızına saldıran 7 şüpheli adliyeye sevk edildi Voleybol maçı sonrası baba ve kızına saldıran 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
15:24 Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti
15:08 MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’nin burnunu kırmıştı Olay anının görüntüsü ortaya çıktı MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'nin burnunu kırmıştı! Olay anının görüntüsü ortaya çıktı
14:39 Soylu’dan komedyen Özgür Turhan’ın kendisiyle ilgili “uyuşturucu“ sözlerine tepki gösterdi Soylu'dan komedyen Özgür Turhan'ın kendisiyle ilgili "uyuşturucu" sözlerine tepki gösterdi
14:05 Sosyal medyada linç edilen balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Sosyal medyada linç edilen balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
13:30 Skandal görüntü 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler
13:06 Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 18:39:18. #1.13#
SON DAKİKA: IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, parlamento seçimlerinin ortak bir kanaatle gerçekleşmesini umuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement