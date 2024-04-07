IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, parlamento seçimlerinin ortak bir kanaatle gerçekleşmesini umuyor

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, bölgesel yönetimde haziran ayında yapılması beklenen parlamento seçimlerini siyasi güçlerin ortak bir kanaat ve anlayışta bir araya gelerek gerçekleştirmesini umduklarını söyledi.

Barzani, Bağdat'taki temasları sonrası yaptığı basın toplantısında, Başbakan Mhammed Şiya es-Sudani'nin yanı sıra hükümet ortağı siyasi parti temsilcilerinin yer aldığı "Devleti Yönetme Koalisyonu" ve Şii siyasi çatı kuruluşu "Koordinasyon Çerçevesi" liderleriyle Bağdat ve Erbil ilişkilerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Sudani'nin 15 Nisan tarihinde yapacağı ABD ziyaretine IKBY'den de heyetin eşlik edeceğini belirten Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat'a beklenen ziyaretini de başkentteki yetkililerle görüştüğünü ifade etti.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY'deki parlamento seçimlerine ilişkin de, "Irak Kürdistan Bölgesel Başkanı olarak bölge seçimleriyle ilgili tarihi biz belirledik ve tüm siyasi güçlerin ortak bir kanaat ve anlayışta bir araya gelerek bu seçimin gerçekleşmesini umuyoruz." değerlendirmesi yaptı.

Bağdat ile IKBY memur maaşlarının ödenmesi konusunda yaşanan sorunlara ilişkin soruya da Barzani, şu yanıtı verdi:

"Maaş meselesini köklü bir şekilde çözmek için Kürdistan Bölgesi Başbakanı ile Bağdat'taki Başbakan sürekli iletişim halindedir. Maaşların artık haber konusu olmaması gerekir ve bu elbette Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının doğal bir hakkıdır. Kürdistan Bölgesi halkına bugüne kadar gösterdikleri kararlılık ve fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Bağdat'ın Kürdistan Bölgesi'nin maaşlarını garanti altına alması gerekiyor."