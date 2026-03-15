IKBY\'de Petrol Üretimi Durduruldu

15.03.2026 22:01
Yasa dışı milis saldırıları nedeniyle Irak Kürt Bölgesi'nde petrol ve gaz üretimi durdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, "yasa dışı milislerin" saldırıları nedeniyle bölgedeki petrol ve doğal gaz sahalarında üretimin durduğunu ve ihraç edilecek petrol kalmadığını bildirdi.

IKBY'DEN IRAK'A "CEYHAN" YANITI

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığından, Irak Petrol Bakanlığının Erbil'in Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na boru hattı aracılığıyla petrol ihraç etmeye onay vermediği yönündeki ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bağdat'ın ifadelerinin konuyu çarpıttığı ve kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı ileri sürülen açıklamada, "Bağdat'taki mevcut hükümet, Gümrük Verileri Otomasyon Sistemini (ASYCUDA) kurma bahanesiyle ocak ayından bu yana Kürdistan Bölgesi'ne boğucu bir ambargo uyguladı ve tüccarlara dolar temin edilmesine izin vermedi. O zamandan beri hiçbir ticari hareketlilik olmadı." ifadelerine yer verildi.

"SALDIRILAR NEDENİYLE PETROL ÜRETİMİ DURDU"

Tüm petrol ve doğal gaz sahaları ile rafinelerinin "yasa dışı milisler" tarafından hedef alındığı aktarılan açıklamada, bu saldırılar sonucunda bölgedeki petrol ve doğal gaz sahalarında üretimin durduğu ve ihraç edilecek petrol ürünü kalmadığı vurgulandı.

"Bağdat bu saldırılarla mücadele etmeye hazır değil ve bunları durduracak etkili önlemler de yok." değerlendirmesinde bulunulan açıklama, "Bu saldırganların çoğu Bağdat'tan maaş alıyor, silahlandırılıyor ve finanse ediliyor, Kürt halkının maaşları ise her zaman geciktiriliyor ve gerekli miktardan daha az gönderiliyor." ifadeleri kullanıldı."

IKBY'nin "defalarca yapıcı diyalog çağrısında bulunduğu ancak bu çağrıların görmezden gelindiği" aktarılan açıklamada, "Bölgeye anayasaya aykırı bir gündem dayatılmaya çalışılıyor. Tüm Irak'ın fayda göreceği ve Kürdistan'ın artık baskı altında kalmayacağı bir sonuca ulaşmak için uzman ekiplerle görüşmeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

Irak Petrol Bakanlığı, bölgedeki kriz nedeniyle güney terminallerinden petrol ihracatının durmasının ardından kuzey hattı (Türkiye'deki Ceyhan Limanı) üzerinden ihracatın yeniden başlatılması için girişimde bulunduklarını ancak IKBY'nin buna şu aşamada onay vermediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:53
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
21:38
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
