IKBY'de Yeni Hükümet Şubat'ta Kurulabilir - Son Dakika
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IKBY'de Yeni Hükümet Şubat'ta Kurulabilir

IKBY Bakanı Maruf, yeni hükümetin şubat ayında kurulabileceğini ve etnik grupların katılımını vurguladı.

15.01.2025 21:47
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY'de 20 Ekim'deki milletvekili seçimleri sonrası yeni hükümetin şubat ayında kurulabileceğini belirtti.

Bakan Maruf, Erbil'de etnik ve dini grupların temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrası basın açıklamasında bulundu.

Yılın ilk toplantısını etnik ve dini oluşumların durumlarını ve IKBY'de kurulacak yeni hükümete katılımlarını görüşmek üzere gerçekleştirdiklerini belirten Maruf, IKBY meclisinde etnik ve dini gruplara ayrılan kotaların düşürülmesiyle haksızlık yapıldığını dile getirdi.

Maruf, IKBY'de yeni hükümetin kurulumuna yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, şubat ayında 10. kabinenin kurulacağını ve oluşumların da yeni hükümete katılacağını düşündüğünü kaydetti.

Maruf, yeni hükümetin kurulması ve oluşumların da buna dahil olmasının, IKBY için önemli bir adım olacağına işaret etti.

IKBY'de 20 Ekim'de yapılan milletvekili seçim sonuçlarına göre, 5'i kotalara ayrılan 100 sandalyeli mecliste, KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu 1 sandalye elde etmişti.

IKBY'de 2018'deki seçimlerden 10 ay sonra kurulan koalisyon hükümetinde KDP, KYB, Goran, Türkmen ve Hristiyanlar yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel IKBY'de Yeni Hükümet Şubat'ta Kurulabilir - Son Dakika

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