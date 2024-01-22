IKBY Hükümet Sözcüsü: İran\'ın Erbil\'e yönelik saldırısı propagandalarla örtülemez

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, İran'ın Erbil'e yönelik saldırısının propagandalarla örtülemeyeceğini söyledi.

IKBY Hükümet Sözcüsü Hevramani, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) Erbil'e yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Hevramani, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün basın toplantısında bir kere daha Erbil'e yapılan saldırıya dair bahaneler öne sürdüğünü belirterek, "Sözde Erbil'deki Mossad üssünü füzeleriyle vurmuşlar ve saldırı Irak ile Kürdistan Bölgesinin egemenliğinin ihlali değilmiş."ifadelerini kullandı.

Irak hükümet ve Meclis heyetleri, basın kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının İran'ın saldırısında hayatını kaybeden iş adamı Peşrev Dizeyi'nin evini ziyaret ettiğini hatırlatan Hevramani, herkesin füze saldırısının "kadın ve çocuk sivillere karşı işlenmiş bir suç olduğuna şahitlik ettiğini" kaydetti.

Hevramani, "Buna rağmen İran yetkililerinin asılsız propagandada ısrar etmesi şaşırtıcıdır. İran yetkilileri günahsız Kürdistan Bölgesi halkına karşı işlenmiş bu suçla iftihar ediyorlar." diye konuştu.

Sözcü Hevramani, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun füze saldırıları Kürdistan Bölgesi'nin sıradan vatandaşlarına karşı işlenmiş büyük bir suçtur. Bu saldırılarda kadın ve çocukları öldürmüş ve sakatlamıştır.

Bu saldırı, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğinin, komşuluk hukuku ve uluslararası yasalar ile sözleşmelerin açık bir ihlalidir. Bu suç, hiçbir yalan propaganda, asparagas haber ve fotoşopla örtbas edilemez ve İran, Irak ile bölge halklarını yanıltamaz."

IKBY Hükümet Sözcüsü, İran'ın zayıf gördüğü ülkelere saldırdığını savunarak, "İran'ın güdümlü ve ileri teknoloji füzeleri düşman olarak gördüğü birçok ülke ve bölgeye ulaşabilir. Peki neden o güdümlü füzelerle sadece günahsız Kürdistan Bölgesi halkını hedef alıyor? Füzelere, ileri teknoloji silahlara ve güce sahip devletlere saldırmaya cesaret edemiyorlar, sadece silahsız ve suçsuz Kürdistan Bölgesi halkına karşı cesurlar." ifadelerini kullandı.