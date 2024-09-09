IKBY, İran'ın Erbil İthamlarını Reddetti

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisinin Erbil'e yönelik saldırıları " İsrail'e karşı savunmaya bağlamasının asılsız, yalan ve iftira olduğunu" belirtti.

IKBY İçişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nin 15 Ocak'taki Erbil saldırısına ilişkin değerlendirmeleri üzerine bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Kürdistan Bölgesi'ne asılsız bir ithamda bulunmuştur ve Erbil'de sivillerin bombalanmasını bir kere daha İsrail'e karşı savunmaya bağlamıştır. Bu ithamların tamamı asılsız, yalan ve iftiradır. Şiddetle reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu ithamların daha önce de IKBY'ye yöneltildiği vurgulanan açıklamada, Irak hükümeti tarafından oluşturulan Yüksek Komisyonun saldırı yapılan yerde incelemelerde bulunduğu ve komisyon tarafından yapılan incelemelerin ardından da bu ithamların tamamının asılsız çıktığı ve reddedildiği kaydedildi.

IKBY Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 15 Ocak'ta saat 23.30'da Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.