IKBY Meclisi'ndeki kotalara müdahale edilmemeli - Son Dakika
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IKBY Meclisi'ndeki kotalara müdahale edilmemeli

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, siyasi tarafların IKBY Meclisindeki etnik gruplara ayrılan kotalara müdahale etmemesi gerektiğini belirtti. Maruf, Türkmenler ve Hristiyanlarla istişare yapılmadan yapılan kotalara ilişkin değişikliklere karşı bir dilekçe hazırladıklarını ve bunu Irak ve IKBY'deki makamlara sunacaklarını ifade etti. Ayrıca Maruf, kotaların yeniden yükseltilmesini ve coğrafi bölgelere bölünmemesini talep ettiklerini söyledi.

11.07.2024 13:31
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, siyasi tarafların IKBY Meclisindeki etnik gruplara ayrılan kotaların iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini söyledi.

Türkmen Bakan Maruf, IKBY'deki etnik grupların temsilcileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ile 20 Ekim 2024'te yapılacak IKBY milletvekili seçimleri ve etnik gruplara verilen kotalara ilişkin istişare toplantısı düzenledi.

IKBY Meclisindeki kotalara ilişkin değişikliklerin Türkmenler ya da Hristiyanlarla istişare yapılmadan kararlaştırıldığını belirten Maruf, toplantıda kotalara ilişkin taleplerin yer aldığı bir dilekçe hazırlandığını ve bunu Irak ve IKBY'deki makamlara sunacaklarını kaydetti.

Maruf, bu dilekçe içinde 5'e indirilen kotaların yeniden 11'e yükseltilmesini talep ettiklerini ve kotaların coğrafi bölgelere bölünmesinin de yanlış olduğu değerlendirmesinin yer aldığını dile getirdi.

IKBY'deki milletvekili seçimlerinin özellikle etnik gruplar olmak üzere tüm siyasi tarafların katılımıyla ve zamanında gerçekleşmesinin önemli olduğunu vurgulayan Maruf, şunları söyledi:

"Bütün siyasi taraflardan isteğimiz, kota iç işlerine müdahale edilmesin. Kota bir haktır. Bu etnik grupların bir hakkıdır. O yüzden biz bunun üzerine resmi olarak çalışıyoruz.

Gerçekten geçmişte bu kotaya karşı bir haksızlık, adaletsizlik oldu. Bütün Iraktaki ilgili taraflardan talebimiz bu konuda destekleri olmasıdır. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin de kota konusunda rolü olması gerekir."

Kaynak: AA

Aydın, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

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