IKBY Meclisindeki Etnik Grup Kotasının Artırılması Çağrısı - Son Dakika
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IKBY Meclisindeki Etnik Grup Kotasının Artırılması Çağrısı

IKBY Meclisindeki Etnik Grup Kotasının Artırılması Çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY Meclisinde etnik gruplara ayrılan 5 kişilik kotanın 11'e çıkarılması çağrısında bulundu. Maruf, Türkmenlerin bölgedeki varlığının önemine vurgu yaparak, bu kararın haksızlık olduğunu belirtti. Irak Yüksek Federal Mahkemesi tarafından iptal edilen 11 kişilik kota kararı üzerine yapılan toplantılarda, kotanın tekrar 11'e çıkarılması ve seçim merkezli olmasının önemine değinildi.

28.05.2024 16:27
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY Meclisinde etnik gruplara ayrılan 5 kişilik kotanın 11'e çıkarılması çağrısında bulundu.

Türkmen Bakan Maruf, Türkmen siyasi parti temsilcileriyle Erbil'de IKBY milletvekili seçimleri ve seçim sistemi üzerine yapılan toplantının ardından açıklamada bulundu.

IKBY Meclisindeki etnik gruplara ayrılan 11 kotanın geçen hafta alınan bir kararla 5'e indirildiğini hatırlatan Maruf, bu kararın siyasi kesimlerde olumsuz karşılandığını söyledi.

Maruf, bu kararı "haksızlık" şeklinde niteleyerek, Türkmenlerin bölgedeki varlığının çok önemli olduğunu ve Erbil'deki Türkmenlerin sayısının buraya verilen bir kotadan daha büyük olduğunu vurguladı.

IKBY milletvekili seçimlerine etnik gruplar dahil tüm siyasi tarafların katılmasından yana olduklarını aktaran Maruf, şöyle konuştu:

"Bizim için en önemli olan, kotanın tekrar 11'e çıkarılması. Bunun üzerinde çalışıyoruz, toplantılara başladık. 5 kota az, coğrafi esas üzerine dağıtılması yanlıştır. 5 kotanın 11'e çıkarılması ve bir seçim merkezli olmasından yanayız."

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 11 kişilik kotayı iptal etmişti

Irak Yüksek Yargı Konseyi 21 Mayıs'ta, IKBY Meclisinde Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılması kararı vermişti.

Buna göre, IKBY Meclisindeki 100 sandalye içerisinden Erbil ve Süleymaniye kentleri için ikişer, Duhok için ise bir sandalye ayrılacak. Erbil ve Süleymaniye'de Türkmenler ve Hristiyanlara birer, Duhok'ta ise Ermenilere bir kota ayrılacak.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi 21 Şubat'ta, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölünmesine karar vermiş ve 111 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenlere 5, Hristiyanlara 5 ve Ermenilere bir olmak üzere 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" olduğu yönünde karar almıştı.

Karar kapsamında ayrıca Meclisteki koltuk sayısının da 100'e düşürüldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel IKBY Meclisindeki Etnik Grup Kotasının Artırılması Çağrısı - Son Dakika

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