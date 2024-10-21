IKBY Seçimlerinde KDP Liderliği Sürdürdü

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) birinci, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ikinci ve muhalefetteki Yeni Nesil Hareketi ise üçüncü oldu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, IKBY 6. dönem milletvekili seçimlerinin ilk sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre, 2 milyon 899 bin 578 seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde 2 milyon 87 bin 972 kişi oy kullanırken, katılım oranının yüzde 72'ye ulaştı ve oyların yüzde 99,63'ü sayıldı.

KDP ve KYB meclisteki sıralamada yerlerini korurken, önceki dönemlerde üçüncü parti konumundaki Goran (Değişimi) Hareketi ciddi oy kaybı yaşadı ve Süleymaniye merkezli ve KYB'nin rakibi Yeni Nesil Hareketi ise oylarını önemli ölçüde artırarak KDP ve KYB'nin ardından geldi.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, KDP 809 bin 197, KYB 408 bin 141, Yeni Nesil Hareketi 290 bin 991, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 116 bin 981, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 64 bin 710, Halwest (Duruş) Hareketi 55 bin 775, Halk Cephesi 33 bin 365 ve Goran 11 bin 621 oy oy aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre meclisteki dağılım

IKBY yerel medyasında yayınlanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre de siyasi partilerin meclisteki dağılımı büyük oranda belli oldu.

Buna göre, 100 sandalyeli mecliste KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2 ve Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu'nun 1 sandalye aldığı tahmin ediliyor.

IKBY'nin 2018'deki milletvekili seçimlerinin sonuçları

IKBY'de 2018 yılında düzenlenen milletvekili seçimlerinde KDP 686 bin 70 oy ile 45 sandalye elde ederken, KYB 319 bin 912 oy ile 21 koltuk, Yeni Nesil Hareketi ise 127 bin 115 oy ile 8 sandalye kazanmıştı. Goran 186 bin 903 oy 12 sandalye, Kürdistan İslami Birlik Partisi'nin (Yekgirtu) yer aldığı koalisyon 79 bin 434 oy ile 5 koltuk ve Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) de 109 bin 494 oy ile 7 sandalye almıştı.

IKBY'nin kota ve seçim sisteminde yapılan değişiklikler

IKBY'de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri son olarak 30 Eylül 2018'de gerçekleştirilmiş ve kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.

Irak Federal Mahkemesi, 21 Şubat'ta aldığı kararda, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölündüğünü ve 111 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenlere 5 ve Hristiyanlara 6 olmak üzere 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" olduğuna hükmederek meclisteki koltuk sayısının 100'e düşürüldüğünü açıklamıştı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi ise 21 Mayıs'ta, 100 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılması kararı vermişti.