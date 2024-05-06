İKÇÜ Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Nöbet Başlattı - Son Dakika
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İKÇÜ Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Nöbet Başlattı

İKÇÜ Öğrencileri Filistin\'e Destek İçin Nöbet Başlattı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Filistin nöbeti' başlattı. Öğrenciler, kütüphane önünde toplanarak pankart açtı ve sloganlar attı. Bir ay sürecek nöbette öğrencilere Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında bilgilendirme yapılacak. Ayrıca, İsrail'e destek veren firmaların ürünlerinin üniversite kantininde satılmaması talep edildi.

06.05.2024 14:45
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde (İKÇÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla "Filistin nöbeti" başlattı.

Kütüphane önünde bir araya gelen öğrenciler, "Gazze için kampüsler ayağa, yaşasın küresel intifada" pankartı açtı, "İntifada şimdi tüm dünyada", "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" ve "Kırılsın zalimlerin siyonist zinciri" dövizleri açarak slogan attı.

Grup adına açıklama yapan öğrencilerden Faruk Ketenci, İsrail hükümetinin Gazze'de yaşlı, genç, çocuk, kadın tanımadan insanlık dışı katliam yaptığını, sessiz kalmamak ve bu zulme karşı birlikte hareket etmek için "Filistin nöbeti" başlattıklarını söyledi.

Bir ay sürecek nöbette her gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında üniversite öğrencilerine Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında bilgilendirme yapacaklarını belirten Ketenci, "Ateşkesin acilen sağlanmasını, işgalci siyonist İsrail'in haksız zulmünün son bulmasını, bunu yapan işgalcilerin adalet önünde hesap vermelerini ve bu zulme destek olan her türlü faaliyetin engellenmesini amaçlıyoruz." dedi.

Ketenci, üniversitenin kantininde İsrail'e destek veren firmaların ürünlerinin satılmamasını istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Küçük bir adımla bile büyük değişimlere katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Birlikte hareket ederek dünyada daha adil ve barış dolu bir geleceğe ilerlemeyi amaçlıyoruz. ABD ve dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelerde yürütülen onurlu mücadeleyi selamlıyoruz."

Öğrenciler, basın açıklamasını İngilizce ve Arapça olarak da yaptı.

Kaynak: AA

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