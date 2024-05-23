İKÇÜ ÜBYS Çalıştayı Kuşadası'nda başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İKÇÜ ÜBYS Çalıştayı Kuşadası'nda başladı

İKÇÜ ÜBYS Çalıştayı Kuşadası\'nda başladı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından düzenlenen Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) Çalıştayı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başladı. Çalıştayda, ÜBYS'nin paydaş kurumları bir araya geldi. İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, ÜBYS'nin yerli ve milli olması bakımından kamu kaynaklarının etkin kullanımına olanak sağladığını belirtti. Çalıştaya 330 davetli katıldı.

23.05.2024 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından düzenlenen Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) Çalıştayı'nın 5'incisi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İKÇÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı mühendislerince üniversitelerin idari ve akademik süreçlerinin çevrim içi olarak yürütülmesi için tasarlanan ÜBYS'nin paydaş kurumları, çalıştayda bir araya geldi.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada işletim sistemleri ve altyapı yazılımlarının yabancı şirket çözümlerinin hakimiyetinde olduğunu ifade etti.

ÜBYS'nin ülkenin kalkınma planlarında yerli teknolojiler üreten, tasarım ve marka yaratan yazılım sektörlerinin geliştirilmesi hedefi ile bir başarı yolculuğu olduğunu belirten Köse, "Bilgi teknolojisi harcamalarının büyüklüğü dikkate alındığında kamu kuruluşları bütçesine getirdiği yük ortadadır. Kurumsal bilgi teknolojileri altyapısı ne kadar ortak ve standart olursa idamesi de o denli kolay ve düşük maliyetli olmaktadır. Bu noktada İKÇÜ olarak her ortamda gurur ile bahsettiğimiz ÜBYS Projesi'nin son derece kolay, maliyetleri düşüren, yerli ve milli olması bakımından da kamu kaynaklarının etkin kullanımına olanak sağlayan yapısını vurgulamak isterim." diye konuştu.

Köse, ÜBYS projesinin bir örneği bulunmadığını, yazılımın paydaşların katkısı ile büyümesi nedeniyle bir sinerji projesi olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı ise yönetim faaliyetlerinin, eğitim ve istihdam bağlantısını güçlendiren açık erişim modellemesi ile şekillendirildiğini söyledi.

Tüm kaynaklardan elde edilen çıktıların dijital raporlanmasına duyulan ihtiyaca dikkati çeken Balcı, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda İKÇÜ ortaklığında yürüttükleri UBYS projesi kapsamında yaklaşık 42 milyon lira harcama yapıldığını ifade etti.

Bu ödeneğin yazılım uygulamaları, sistem geliştirme altyapısı ve donanım ihtiyacının karşılanması için kullanıldığını aktaran Balcı, "ÜBYS, kamu kurumlarının istendiğinde ve doğru yönetildiğinde ne denli başarılı olacağını ortaya çıkarmıştır. Hızla gelişen ÜBYS, tüm paydaş üniversitelerimizin sahiplenişiyle şekillenen milli bir yazılım olarak da başarı hikayesine dönüşmüştür." dedi.

???????Çalıştayın açılışına Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Mehmet Cem Fendoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Dijital Dönüşüm Koordinasyon Daire Başkanı Furkan Civelek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ile kamu kurumları ve üniversitelerden gelen üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 330 davetli katıldı.???????

Kaynak: AA

Katip Çelebi, Saffet Köse, Kuşadası, Aydın, İzmir, Kamu, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İKÇÜ ÜBYS Çalıştayı Kuşadası'nda başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor
17:00 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
16:22 Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu Vatandaşlar zor anlar yaşadı Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
16:18 Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı Kararda enflasyon detayı Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı? Kararda enflasyon detayı
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
17:48 Ali Koç’tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak
17:31 Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi
17:25 Ali Koç, “Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar“ sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı
16:51 Ali Koç’tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa’da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe’ydi Ali Koç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa'da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe'ydi
16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
16:35 Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 18:27:53. #1.13#
SON DAKİKA: İKÇÜ ÜBYS Çalıştayı Kuşadası'nda başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement