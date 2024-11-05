İki Gazeteciye Cesaret Ödülü

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İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbettiği Filistin toprakları hakkında çalışma yapan Filistinli gazeteci Basel Adra ve İsrailli gazeteci Yuval Abraham Fransa'daki Anna Politkovskaia-Arman Soldin gazetecilik cesaret ödülüne layık görüldü.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'nun, bu yıl ikincisi düzenlenen Anna Politkovskaia-Arman Soldin gazetecilik cesaret ödülü törenine başkanlık ettiği aktarıldı.

Açıklamada, jüriliğini bu yıl gazeteci Wilson Fache, Pierre Haski, Sylvie Kauffmann, Manon Loizeau ve Marcela Turati'nin üstlendiği ödülün, İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbettiği Filistin toprakları hakkındaki çalışmalarından dolayı Abraham ve Adra'nın kazandığı belirtildi.

Fransa'nın, çok sayıda gazetecinin mesleğini icra ettiği tehlikeli koşulları ve aynı zamanda maruz kaldıkları keyfi gözaltıları kınadığı ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) verilerine dayandırılarak, her 4 günde bir gazeteci mesleğini icra ederken yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, gazetecilerin korunmasının, özgür, bağımsız, çoğulcu ve güvenilir bilgiye erişimi sağlamak için esas olduğu, Fransa'nın basın özgürlüğüne ve gazetecilik mesleğinin dünyanın her yerinde icra edilmesine bağlı olduğu vurgulandı.

İsraillilerin işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı şiddeti konu alan "Başka Ülke Yok" (No Other Land) adlı film, 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "en iyi belgesel" ödülünü kazanmıştı.

"Başka Ülke Yok" filminin yönetmenliğini Yuval Abraham, yardımcı yönetmenliğini ise Basel Adra üstlenmişti.