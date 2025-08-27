Manisa'da feci kaza: 2 kardeş öldü, kuzenleri ağır yaralandı - Son Dakika
Manisa'da feci kaza: 2 kardeş öldü, kuzenleri ağır yaralandı

Manisa'da feci kaza: 2 kardeş öldü, kuzenleri ağır yaralandı
27.08.2025 19:09
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, arkadan çarptığı TIR'ın altına girerek hurda yığınına dönüşen otomobilin 18 yaşındaki sürücüsü ile 14 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti, 16 yaşındaki kuzenleri ise ağır yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir- Ankara kara yolunda seyir halinde olan Enes Karanfil yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyreden Orhan Erol yönetimindeki TIR'a Maden Yolu Kavşağı yakınlarında arkadan çarptı.

HURDA YIĞININA DÖNÜŞTÜ

TIR'ın altına giren otomobil hurda yığını haline dönüşürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı.

Manisa'da Kaza: İki Kardeş Hayatını Kaybetti, Bir Kuzen Ağır Yaralı

2 KARDEŞ ÖLDÜ, KUZENLERİ AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilin 18 yaşındaki sürücüsü Enes Karanfil ile 14 yaşındaki kardeşi Emre Karanfil'in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki kuzenleri Furkan Karanfil ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa'da Kaza: İki Kardeş Hayatını Kaybetti, Bir Kuzen Ağır Yaralı

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Hayatını kaybeden Karanfil kardeşlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. TIR şoförü Orhan Erol ise gözaltına alındı.

Manisa'da Kaza: İki Kardeş Hayatını Kaybetti, Bir Kuzen Ağır Yaralı

BABALARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORLARMIŞ

Öte yandan babalarıyla birlikte elektrik işi yaptıkları öğrenilen 2 kardeşin bakım-onarım işi için gittikleri Köprübaşı ilçesinden döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'da Kaza: İki Kardeş Hayatını Kaybetti, Bir Kuzen Ağır Yaralı
Kaynak: DHA

19:37
