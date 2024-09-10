Kobani Davası\'nda Duruşma Ertelendi

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(ANKARA) - İkinci Kobani Davası'nın bugün görülen ikinci duruşmasında eski HDP milletvekili Hüda Kaya hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilirken bir sonraki duruşma 5 Kasım'a ertelendi.

16 Mayıs'ta görülen Kobani Davası'nın 16 Mayıs'ta görülen karar duruşmasından beş gün sonra eski HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Pero Dündar ve Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 21 Mayıs'ta Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

HDP'li eski vekiller hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet talebi ile açılan davanın ikinci duruşması bugün Sincan Cezaevi kampüsündeki Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Mahkeme, duruşmaya İstanbul'dan SEGBİS ile katılan Hüda Kaya hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı ve her ay imza verme şeklinde uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına karar verirken, firari sanıklar hakkındaki yakalama emrinin infazının da beklenilmesine hükmetti. Bir sonraki duruşma ise 5 Kasım saat 10.00'a ertelendi.