İkinci Şansı Olmayanın Annesi Adalete İsyan Etti - Son Dakika
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İkinci Şansı Olmayanın Annesi Adalete İsyan Etti

27.05.2025 22:29
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Batın Barlasçeki'nin ölümüyle ilgili verilen ceza sonrası anne Hasret Doğan adalet gelmesi için mücadele edeceğini belirtti.

(ANKARA)-Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesi kararına ilişkin, Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan, "Yargınız da adaletiniz de yerin dibine batsın. Umarım ilahi adalet sizi bulur da, adalet diye ağlamak nasıl olur anlarsınız" dedi.

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı davada dün karar çıktı. 9 Temmuz 2024'te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olduğu için İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Fatma Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi. Doğan şu ifadeleri kullandı:

"Benim oğlum sonsuza kadar bu dünya da olmayacak. Bir daha o mis kokusunu içime çekip öpemeyeceğim. Aynı sofraya oturamayacağız bir daha hiç. Bu hayatta olabildiğim en güzel şeyi 'anneliğimi' dahi öldürdü bu kadın. Ben bir ömür oğlumsuz yarım kalacağım, hep eksik… Bakın bunun tesellisi dahi yok!

Telafisi nasıl olsun! Bu kadar büyük bir acıya, 'ömür boyu' sürecek bir acıya sebep olan Zehra Kınık hala tutuklanmadı. Verilen cezanın ne kadarını içeride geçirecek belli bile değil. ve ben bu acıyı yaşarken bu kadın itiraz süresi de dahil evinde ailesiyle vakit geçirecek. Belki yine aracıyla gezip gününü gün edecek. Neyin adaleti bu? Bu benim döktüğüm bir damla yaşın bedeli bile olamazken neyin adaleti bu!

Sizin yargınız da adaletiniz de yerin dibine batsın! Umarım ilahi adalet sizi bulur da, adalet diye ağlamak nasıl olur anlarsınız. Başka söze gerek yok çünkü zaten umurunuzda değil. Çünkü çocuk sizin çocuğunuz değil!"

Ardından yaptığı paylaşımda "Batın Barlas için adalet" ve "Zehra Kınık" etiketleriyle hukuk mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan anne Hasret Doğan şu ifadeler kullandı:

"Hala vazgeçmedim oğlum. Kırılsam da dağılsam da pes etmedim. Çok üzgünüm. "Hakaret" olarak gördükleri bir kelimeden daha değersiz insan hayatı. Sistemi biraz eleştirip sesini çıkaranların içeri alındığı, birini öldürenin de dışarda kalıp aynı suçlara devam ettiği saçma sapan bir yer. Böyle bir sistemin içinde hakkını arayabilmek için bu kadar mücadele ettiren sisteme kızgınım. Ama herşeye rağmen ümidimi kaybetmedim. Sonuna kadar devam edeceğim."

Kaynak: ANKA

Fatma Zehra, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İkinci Şansı Olmayanın Annesi Adalete İsyan Etti - Son Dakika

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