İkizler Saba ve Sena Gazze'de Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde 4 yıl önce dünyaya gelen ikizler Saba ve Sena, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 23 Nisan gecesi Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırı, Saba ve Sena'yı uyku hazırlığı yaparken yakaladı.

Saldırı sonrasında bölgeye intikal eden ambulanslar ve sivil savunma ekipleri hedef alınan evin içindekileri kurtarmak için çabaladı.

Saldırıda yaralananlar Şifa Hastanesine kaldırıldı ancak Saba ve Sena'nın öldüğünün, anne ve babasının ise yaralandığının ortaya çıkmasıyla hastane cenaze yerine döndü.

Sabah saatlerinde ailenin akrabaları ile mahalle sakinleri hastaneye akın etti. İkizlerin kefene sarılmış halini gören akrabaları gözyaşlarına hakim olamadı, bazıları şok geçirdi.

Ölmeden önce babasından yardım istedi

Dünyaya geldikleri gibi birlikte hayattan koparılan ve gitmeden önce de benzer kıyafetleri giyen ikizlerin hali, akrabalarının yüreklerini parçaladı.

Saldırı sırasında evde bulunan bir akraba, saldırının gece 01.00 sularında meydana geldiğini söyledi.

İkizlerden birinin çığlığını duyduğunu aktaran Filistinli, "Baba üzerime direk düştü. Yardım et bana diye bağırdı ama hemen oracıkta öldü... Evimizi hedef aldılar. Evimizde silahlı insanlar ya da silah yoktu. Sadece uyuyan çocuklar vardı. Bu çocuklar silahlı mıydı.?" diyerek İsrail saldırısına tepki gösterdi.

İsrail, ateşkesi bozup Gazze'ye saldırılara yeniden başladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1978 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 207 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 355'e yaralıların sayısı 117 bin 248'e yükseldi.