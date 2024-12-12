İkizlerden Bale Aşkı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İkizlerden Bale Aşkı

İkizlerden Bale Aşkı

Başak ve Burak Özbek, 14 yıl boyunca Antalya'da aynı sahnede bale sanatı icra ediyor.

12.12.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayatları boyunca ayrılmayan çift yumurta ikizi Başak ve Burak Özbek, 14 yıldır Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) bünyesinde aynı sahnede tutkunu oldukları bale sanatını icra ediyor.

Antalya'da 1991 yılında dünyaya gelen ikizler Başak ve Burak Özbek, küçük yaşlarda ailelerinin yönlendirmesiyle baleye başladı.

Kardeşlerin hobi olarak gördükleri bale, yeteneklerinin fark edilmesiyle hayatlarının merkezine yerleşti.

Özbek kardeşler eğitimlerini Antalya DOB Çocuk Balesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ve Antalya Devlet Konservatuvarında tamamladı.

Eğitim hayatları boyunca aynı sıraları, aynı sahneyi paylaşan kardeşler, 14 yıl önce Antalya DOB kadrosuna dahil oldu.

Yetenekleriyle dikkati çeken, yaşamın her anında birbirlerine destek olan ikili, birlikte birçok eserde yer alırken bir yandan da kendilerinin hazırladığı bir eserle iz bırakmanın hayalini kuruyor.

"Çocukken hep bu günlerin hayalini kuruyorduk"

Balerin Başak Özbek, AA muhabirine, 5 yaşında başladığı ve kendini adadığı baleyi çok sevdiğini söyledi.

Bale disiplinini sevdiğini belirten Özbek, "İlk başladığımda baleyi çok sevmiyordum ama eğitime devam edip, ilerledikçe 'Ben balerin olmak istiyorum.' dedim. Bunu söylediğimde henüz ilkokul ikinci sınıftaydım." dedi.

Hayatının birçok anını kardeşiyle paylaşmanın güzel olduğunu ifade eden Özbek, ikiziyle aynı sahnede dans etmenin de özel hissettirdiğini dile getirdi.

Kardeşinden mesleki anlamda çok destek aldığını anlatan Özbek, "Burada elbette repetitörlerimiz, koreograflarımız var ama kafama bir şey takıldığında ilk önce Burak'a sorarım. Onun teknik bilgisine, müzikalitesine her zaman çok güvenmişimdir. Yine olsa yine bu yolu Burak ile yürümek isterim. Çocukken hep bu günlerin hayalini kuruyorduk ve çok heyecanlanıyorduk. Küçük bir hayalin böyle bir gerçeğe dönüşmesi çok güzel." diye konuştu.

Özbek, balenin mental ve fiziksel olarak zorlayıcı bir sanat olduğunu ama bunu birlikte kolaylaştırdıklarını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Baleyi bırakmaya çok yaklaştığım, başka şeyler yapmayı düşündüğüm zamanlar oldu. Hem Burak'ın desteği hem baleye sevgim devam etmemi sağladı. Şu anda 'İyi ki böyle olmuş' diyorum. İleride de bir eser ortaya koymanın hayalini kuruyoruz. Burak'ın eşi de bale sanatçısı ve yeğenimiz de konservatuvar okuyor. Hep beraber el ele verip güzel bir şeyler yapmak en büyük hayallerimizden biri."

"İyi bir yol arkadaşı"

Balet Burak Özbek ise çeşitli hobi dallarını denedikten sonra kız kardeşinden aldığı ilhamla 10 yaşında baleye başladığını söyledi.

Kardeşinin iyi bir yol arkadaşı olduğunu dile getiren Özbek, "Başak'ın yanımda olmasının bana psikolojik açıdan çok olumlu etkisi var. Hem arkadaş, hem de bale anlamında iyi bir yol arkadaşı. Her şeyi ona soruyorum. Birbirimize hep destek oluyoruz. Başak'sız bir hayat düşünemediğim gibi, onsuz bir bale hayatı da düşünemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Kültür Sanat, antalya, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İkizlerden Bale Aşkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
16:32 ABD’de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı ABD'de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’de işkenceye biz son verdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:23 15 yaşındaki çocuk “dışarı çay servisi yapmadı“ diye kahvehaneciyi öldürdü 15 yaşındaki çocuk "dışarı çay servisi yapmadı" diye kahvehaneciyi öldürdü
16:20 Galatasaray, İsveç’e 5 eksikle gidiyor Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor
16:18 Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi
16:13 Ancelotti’nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 12:55:19. #1.11#
SON DAKİKA: İkizlerden Bale Aşkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.