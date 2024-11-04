İklim Farkındalığı İçin İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İklim Farkındalığı İçin İşbirliği

MEB ile işbirliğiyle okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak, strateji COP29'da açıklanacak.

04.11.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, okullarda iklim değişikliği farkındalığı ve kapasitenin artırılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yürütüleceğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, bugün düzenlenen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu (İDUKK) toplantısında alınan yeni kararlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Toplantıda, "2053 Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi"nin kabul edildiğini aktaran Kurum, strateji planının detaylarının 11-22 Kasım tarihlerinde Azerbaycan'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) açıklanacağını ifade etti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Stratejinin uygulamasının güçlendirilmesini sağlamak üzere, iklim değişikliğinin halk sağlığı ve tarım başta olmak üzere yaşamsal önemi haiz sektörlerde risk analizlerinin yapılmasına, uzun dönemli iklim değişikliği stratejisinin gerektirdiği yatırım ihtiyacının karşılanmasına yönelik iklim finansmanı çalışmalarının yapılmasına, okullarda iklim değişikliğine yönelik farkındalık ve kapasitenin artırılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılacak.

COP29 çerçevesinde Koordinasyon Kurulu üyesi ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanan İklim Eylemi İçin Dijitalleşme Girişimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde icra edilecek ve gerekli diplomatik hususlar Dışişleri Bakanlığınca yürütülecek."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Milli Eğitim Bakanlığı, İklim Değişikliği, Murat Kurum, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel İklim Farkındalığı İçin İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
07:53 Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı
07:34 Edin Dzeko’dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
23:29 Jose Mourinho’dan olay yaratacak paylaşım Jose Mourinho'dan olay yaratacak paylaşım
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 17:07:51. #1.13#
SON DAKİKA: İklim Farkındalığı İçin İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.