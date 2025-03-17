İklim İçin Gençlik Hareketi Projesi ile 25 Genç Lider Eğitildi - Son Dakika
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İklim İçin Gençlik Hareketi Projesi ile 25 Genç Lider Eğitildi

Konak Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği işbirliğiyle yürütülen İklim İçin Gençlik Hareketi projesi kapsamında 25 genç lider iklim kriziyle mücadele konusunda eğitim aldı. Proje, gençlerin iklim savunuculuğuna katılımını artırmayı hedefliyor.

17.03.2025 14:01
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(İZMİR) - Konak Belediyesinin Sosyal İklim Derneğiyle birlikte yürüttüğü İklim İçin Gençlik Hareketi projesi kapsamında 25 genç liderlik eğitimi aldı. Genç Liderler Takımı iklim kriziyle mücadelede gençlerin sesini duyurmak, iklim odaklı taleplerini dile getirmek ve karar süreçlerinde gençlerin de sözünü söylemek için yola çıktı.

Avrupa Birligˆi tarafından finanse edilen, Birles¸mis¸ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan Sivil Katılım Projesi kapsamında yer alan, Konak Belediyesi paydaşlığında ve Sosyal I·klim Dernegˆi yu¨ru¨tu¨cu¨lu¨gˆu¨ndeki "Youth Act4Climate – I·klim İc¸in Genc¸lik Hareketi" projesi kapsamında Genç Liderler Takımı kuruldu.

İklim eylemi alanında gençlerin kapasitelerini güçlendirerek çözümler üretmek için yerel politika yapım süreçlerine katılmalarını amaçlayan projede ilk olarak "İklim Savunuculuğu Eğitimi" verildi. Eğitimde iklim savunuculuğu, gençlik katılımı ve iklim kriziyle mücadele gibi birçok başlığa yer verilirken, gençler Konak'ta iklim kriziyle mücadele için harekete geçmek istediklerini ve karar alma süreçlerinde genç ve ekolojik odaklı yaklaşımların önemini vurguladı. Üç gün süren eğitimlerin sonunda 25 genç lider, Konak'ta iklim için mücadele edecek bir takım oluşturdu.

Köstem: "Gençlerin iklim lideri olarak desteklenmesi çok değerli"

Proje yürütücüleri arasında yer alan Konak Belediyesini temsilen konuşan Araştırma ve Geliştirme Müdürü Bülent Köstem, "İklim krizi hepimizi etkileyecek ama dezavantajlı ya da kırılgan kesimleri daha çok etkileyecek. Su krizlerinden, gıda krizlerinden, kitlesel göçlerden bahsediliyor. Amacımız iklim krizinden en çok etkilenecek kesimlerin bu konudaki fikirlerini duymak ve farkındalıklarını arttırmak. Bu proje kapsamında da gençlerin iklim lideri olarak desteklenmesi ve taleplerinin alınması çok değerli" dedi.

Tuğrulöz: "Konak Belediyesinin işbirliği çalışmalarımızı güçlendiriyor"

Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Tuğrulöz de yaptığı konuşmada "Sivil Katılım Projesi desteğiyle çok önemli ve heyecan verici bir süreci Konak'ta başlattık. Aramıza katılan genç liderlerimizle Konak'ta 1 yıl boyunca iklim kriziyle mücadele için sivil katılım süreçlerini güçlendirecek birçok faaliyet yürüteceğiz. UNDP Türkiye ekibinin desteği ve Konak Belediyesinin işbirliği çalışmalarımızı güçlendiriyor" ifadelerine yer verdi.

Gençler forumda buluşacak

Gençlerin kendilerini ifade etme ve karar alma süreçlerinde etkin olma şansı elde ettiği projenin ikinci adımında gençler, iklim odaklı taleplerini belirlemek için "Konak Genç İklim Forumu"nda bir araya gelecek.

Sivil Katılım Projesi Nedir?

UNDP tarafından uygulanan Türkiye'de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi (Sivil Katılım Projesi), Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği, eş-faydalanıcısı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olan projenin etkin biçimde uygulanması ve izlenmesine yönelik olarak Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, IPA-II Sivil Toplum Sektörünün lider kurumu olarak çalışmalar yürütüyor. Ocak 2023'te başlayan proje gelecek eylüle kadar uygulanacak. Sivil Katılım Projesi, Türkiye'de demokratik yerel yönetişim için sivil katılımın ve gönüllülüğün güçlendirilmesini amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İklim İçin Gençlik Hareketi Projesi ile 25 Genç Lider Eğitildi - Son Dakika

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